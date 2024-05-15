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Elezioni Santeramo in Colle

Comunali 2024 a Santeramo: le liste a sostegno del candidato sindaco Vincenzo Casone

BariToday
Redazione 15 maggio 2024 15:09

Civismo per Santeramo

DISTANTE GAETANO VITO
LATERZA LUCIA VITA
VOLPE LUCIANA
LELLA ROSSANA
PACE PAOLA
POLI SARA
SANTORO PAOLA
GIANNINI ANGELA VITA MARIA
STANO VITO ERASMO DETTO MIMMO
MASSARO DOMENICO
STANO STEFANO
D'AMBROSIO FELICIANO
SIRRESSI VINCENZO
CANCELLARO EMANUELE MARIA
CASIERO ANGELO
LEREDE STEFANO ANTONIO

Insieme per Santeramo - Casone sindaco

BALDASSARRE ANNALISA
BITETTI NUNZIO
BONGALLINO ANNA
COLAMONICO FRANCESCO
DI GIROLAMO VITO GIUSEPPE
DI LEONE LUCREZIA
DI TOMA GABRIELE
FRACCALVIERI SUSANNA
GIANNINI NUNZIO
LELLA TOMMASO
MARIANO ANGELO
PARADISO LETIZIA
PETRERA GIOVANNI
SIGNORILE LORENZO
TANGORRA MARIA ANTONIETTA
ZULLO PASQUALE
 

Partito democratico

BALDASSARRE LOREDANA
BARNABA' VITANTONIO
BELLISARIO ROBERTA
CECCA GABRIELE
COLACICCO FLORIANA
DIDONATO ISABELLA
DISANTO FRANCESCO
GIANNINI LEONARDO
LADISI MARGHERITA STELLA PIA
LAZAZZARA ANTONIO
LILLO CANDIDA
MASTROROCCO NICOLA
MELE VINCENZO
PANZAREA DANIELA
PONTRANDOLFO RITA
SCATTAGLIA GIUSEPPA VITA MARIA

Popolari con Casone

GIOVE ADDOLORATA DETTA DORIANA
LANZOLLA NICOLA
MASSARO FRANCESCO
SCHIAVARELLI FABIO NUNZIO
GATTI DEBORA 
NUZZOLESE PIETRO
GIORGIO GIOVANNI
CARDASCIA MARCO
PUTIGNANO ANNALISA
SCARAMUZZI ANNA
DIMATERA ROSALIDNA
CAPPIELLO GIUSEPPE DETTO PEPITO
OLIVA EMANUELE
FUMARULO GIUSEPPINA
DEPASCALE STEFANO 
DISANTO MARCELLO

Puglia Favorevole

NATUZZI GIUSEPPE 
BIANCHI    EUGENIA
BOSCO DONATELLA
CILIBERTI ANNALINDA
DIGREGORIO PIETRO
DILORENZO VINCENZO
LASSANDRO GIOVANNA
LELLA GIOVANNA
MAIULLARI ROSA detta ROSSELLA
PLANTAMURA GIANFRANCO
PUTIGNANO MICHELINA detta MICHELA
SCHINAI    DANIELA
STANO GIOVANNI
STANO RAFFAELE BENITO
STASOLLA ERASMO
TARTAGLIA GIANCARLO
 

Santeramo al centro - Casone sindaco 
 

PONTRANDOLFO NICOLA
BIANCHI MARIA ANTONIETTA
LAZZAZZARA BRIGITTA
PUTIGNANO GIOVANNI VITO NITTI
BERARDI LUIGIA
DIMAURO ERASMO
DISANTO CAMILLA
CASONE VINCENZO DOMENICO
MASTROPASQUA GIANPAOLO DOMENICO
FRACCALVIERI MARCELLA ENZA
DRAGONE ALESSANDRA
GERONIMO FILIPPO ANTONIO
CASAMASSIMA RUGGERO
DEZIO CAMILLA
GIRARDI MORENA
DIGREGORIO ROSANGELA

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