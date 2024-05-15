Comunali 2024 a Santeramo: le liste a sostegno del candidato sindaco Vincenzo Casone
Civismo per Santeramo
DISTANTE GAETANO VITO
LATERZA LUCIA VITA
VOLPE LUCIANA
LELLA ROSSANA
PACE PAOLA
POLI SARA
SANTORO PAOLA
GIANNINI ANGELA VITA MARIA
STANO VITO ERASMO DETTO MIMMO
MASSARO DOMENICO
STANO STEFANO
D'AMBROSIO FELICIANO
SIRRESSI VINCENZO
CANCELLARO EMANUELE MARIA
CASIERO ANGELO
LEREDE STEFANO ANTONIO
Insieme per Santeramo - Casone sindaco
BALDASSARRE ANNALISA
BITETTI NUNZIO
BONGALLINO ANNA
COLAMONICO FRANCESCO
DI GIROLAMO VITO GIUSEPPE
DI LEONE LUCREZIA
DI TOMA GABRIELE
FRACCALVIERI SUSANNA
GIANNINI NUNZIO
LELLA TOMMASO
MARIANO ANGELO
PARADISO LETIZIA
PETRERA GIOVANNI
SIGNORILE LORENZO
TANGORRA MARIA ANTONIETTA
ZULLO PASQUALE
Partito democratico
BALDASSARRE LOREDANA
BARNABA' VITANTONIO
BELLISARIO ROBERTA
CECCA GABRIELE
COLACICCO FLORIANA
DIDONATO ISABELLA
DISANTO FRANCESCO
GIANNINI LEONARDO
LADISI MARGHERITA STELLA PIA
LAZAZZARA ANTONIO
LILLO CANDIDA
MASTROROCCO NICOLA
MELE VINCENZO
PANZAREA DANIELA
PONTRANDOLFO RITA
SCATTAGLIA GIUSEPPA VITA MARIA
Popolari con Casone
GIOVE ADDOLORATA DETTA DORIANA
LANZOLLA NICOLA
MASSARO FRANCESCO
SCHIAVARELLI FABIO NUNZIO
GATTI DEBORA
NUZZOLESE PIETRO
GIORGIO GIOVANNI
CARDASCIA MARCO
PUTIGNANO ANNALISA
SCARAMUZZI ANNA
DIMATERA ROSALIDNA
CAPPIELLO GIUSEPPE DETTO PEPITO
OLIVA EMANUELE
FUMARULO GIUSEPPINA
DEPASCALE STEFANO
DISANTO MARCELLO
Puglia Favorevole
NATUZZI GIUSEPPE
BIANCHI EUGENIA
BOSCO DONATELLA
CILIBERTI ANNALINDA
DIGREGORIO PIETRO
DILORENZO VINCENZO
LASSANDRO GIOVANNA
LELLA GIOVANNA
MAIULLARI ROSA detta ROSSELLA
PLANTAMURA GIANFRANCO
PUTIGNANO MICHELINA detta MICHELA
SCHINAI DANIELA
STANO GIOVANNI
STANO RAFFAELE BENITO
STASOLLA ERASMO
TARTAGLIA GIANCARLO
Santeramo al centro - Casone sindaco
PONTRANDOLFO NICOLA
BIANCHI MARIA ANTONIETTA
LAZZAZZARA BRIGITTA
PUTIGNANO GIOVANNI VITO NITTI
BERARDI LUIGIA
DIMAURO ERASMO
DISANTO CAMILLA
CASONE VINCENZO DOMENICO
MASTROPASQUA GIANPAOLO DOMENICO
FRACCALVIERI MARCELLA ENZA
DRAGONE ALESSANDRA
GERONIMO FILIPPO ANTONIO
CASAMASSIMA RUGGERO
DEZIO CAMILLA
GIRARDI MORENA
DIGREGORIO ROSANGELA