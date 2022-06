Comunali 2022 Alberobello, Francesco De Carlo eletto sindaco

Francesco De Carlo è il nuovo sindaco di Alberobello: il candidato della lista 'Con te' ha prevalso, nella sfida a tre della città dei trulli, con il 47.19% dei voti (pari a 2.923 preferenze), vincendo già al primo turno poiché la cittadina della Valle d'Itria non prevede ballottaggio, in quanto è un Comune sotto i 15mila abitanti.

Al secondo posto si è piazzato Gianvito Ricci con la lista 'Insieme per Alberobello', la quale ha ottenuto 2.089 voti (33,73% sul totale). Terza, invece Margherita Matarrese con la lista Alberobello Futura, che ha conseguito 1.182 voti pari al 19,08% dei consensi. Per quanto riguarda la composizione non ufficiale del Consiglio comunale, 11 seggi dovrebbero andare alla lista a sostegno di De Carlo, 3 a quella di Ricci e 2 a quella di Matarrese.

