La corsa a sindaco di Bari, il sondaggio di Porta a Porta: Leccese davanti a Romito e Laforgia

A 16 giorni dal weekend elettorale dell'8 e 9 giugno, si intensificano i sondaggi per provare a leggere la situazione della corsa alle Comunali di Bari 2024. Si tratta delle ultime battute per le rilevazioni statistiche prima del limite delle due settimane dalla consultazione, circostanza per la quale scatta il silenzio dei sondaggi.

Il programma Porta a Porta condotto da Bruno Vespa su Rai 1 ha rivelato l'esito di una ricerca dello studio Noto riguardante il capoluogo pugliese e le intenzioni di voto dei baresi. In testa vi sarebbe Vito Leccese (candidato per Pd, Europa Verde e altre cinque liste civiche) con il 39%. Al secondo posto c'è Fabio Romito (10 liste tra centrodestra e civiche) con il 31%, mentre Michele Laforgia (Sei liste tra Siisyra, + Europa, M5S e Civiche) è dato al 26%. Gli altri due candidati, ovvero Sabino Mangano (Lista Oltre) e Nicola Sciacovelli (due liste civiche) sono dati complessivamente al 4%. La rilevazione, dunque, disegna un probabile scenario da ballottaggio, in programma due settimane dopo il primo turno.