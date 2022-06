Comunali 2022 Bitonto, il nuovo sindaco sarà Francesco Paolo Ricci

Manca solo l'ufficialità dovuta allo spoglio a rilento ma Bitonto ha un nuovo sindaco: è Francesco Paolo Ricci, a capo di una coalizione di centrosinistra con 8 liste. Battuto lo sfidante Domenico Damascelli, a capo di uno schieramento con 8 liste di centrodestra (e non solo).

"La nostra è una proposta che guarda al futuro, costruttiva, di sintesi. Evidentemente Bitonto ha deciso in questa direzione - ha commentato Ricci secondo quanto riporta l'agenzia Dire - Siamo contenti di aver ottenuto questo risultato. Anche se è stata una battaglia dura. Assicuro, e non è una frase di rito, che sarò il sindaco anche di coloro che non hanno creduto in questo progetto".

Damascelli ha augurato buon lavoro a Ricci: "Abbiamo combattuto una battaglia contro la macchina del potere e l'establishment di altre consolidate strutture di potere, che hanno lavorato a senso unico per la coalizione di centrosinistra. Sono soddisfatto e ringrazio tutti i bitontini per il grande consenso personale, ringrazio tutte le liste e i candidati che hanno condiviso con me questa bellissima campagna elettorale. Continueremo a lavorare per il cambiamento che circa la metà della città richiede fortemente" conclude Damascelli.

COMUNALI BITONTO 2022 - TUTTI I RISULTATI