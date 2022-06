Comunali nel Barese e referendum 2022: i dati sull'affluenza definitiva

Si sono chiusi alle 23 i seggi per l'Election Day 2022: oltre che per le Comunali (nel Barese 11 i centri chiamati alle urne: Alberobello, Bitonto, Cassano, Castellana Grotte, Giovinazzo, Gravina, Molfetta, Polignano, Sammichele, Santeramo, Terlizzi), oggi si è votato per i cinque quesiti del referendum sulla Giustizia.

Per quanto riguarda le Comunali, in attesa del dato sull'affluenza definitiva, alle ore 19 la percentuale dei votanti che si erano recati alle urne era di oltre il 40% (qui i dati Comune per Comune).

In linea generale più bassa l'affluenza per il referendum, per il quale, a livello nazionale, il quorum del 50%+1 non è stato comunque raggiunto: il referendum dunque non è valido. Subito dopo la chiusura dei seggi si procederà con le operazioni di scrutinio per i quesiti referendari, mentre domani, dalle ore 14, si terrà lo spoglio delle schede elettorali per le Comunali.

*Di seguito i primi dati resi disponibili dal Ministero dell'Interno (In aggiornamento)

Referendum (quesito su Incandidabilità dopo condanna)

Dato aggiornato al: 12/06/2022 - 23:40

Comuni % ore 12 % ore 19 % ore 23