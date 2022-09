Gli eletti in Parlamento portano novità in Consiglio regionale: 'promossi' Romito e Picaro

I risultati delle Elezioni Politiche di domenica scorsa generano qualche novità anche nella compagine del Consiglio regionale pugliese, in particolare nelle file del Centrodestra. A via Gentile, infatti, sbarcano due big del Consiglio comunale di Bari: si tratta del vicepresidente dell'Assemblea, Fabio Romito, e di Michele Picaro.

Il primo, esponente della Lega, subentrerà a Davide Bellomo, eletto con l'uninominale alla Camera nel collegio che comprende Bari città e numerosi comuni dell'immediato hinterland. Picaro, invece, prenderà il posto di Ignazio Zullo, il quale sbarcherà in Senato dopo aver ottenuto un seggio attraverso il collegio plurinominale della Puglia.

Entrambi resteranno per ora anche nell'assemblea di Palazzo di Città non essendoci alcuna incompatibilità tra i due incarichi anche se, Romito, potrebbe valutare in futuro di lasciare il Comune per concentrarsi solamente sulla Regione (e in quel caso nel Consiglio cittadino potrebbe subentrare l'avvocato Pino Monaco come primo dei non eletti della Lega).

L'incompatibilità, invece, porterà un cambiamento proprio nelle file di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale: l'ingresso di Filippo Melchiorre in Senato consentirà il ritorno di Pasquale Finocchio nell'assemblea cittadina della quale nella scorsa consiliatura era vicepresidente.

TUTTI GLI ELETTI ALL'UNINOMINALE DI BARI E PROVINCIA

I risultati per il Senato nei collegi di Bari e provincia

PLURINOMINALE PUGLIA

UNINOMINALE SENATO PUGLIA 2

UNINOMINALE SENATO PUGLIA 3

I risultati per la Camera nei collegi di Bari e provincia

PLURINOMINALE CAMERA PUGLIA 2

PLURINOMINALE CAMERA PUGLIA 3

UNINOMINALE CAMERA PUGLIA 4

UNINOMINALE CAMERA PUGLIA 5