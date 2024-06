Seggi aperti dalle 7 per la seconda giornata di voto: baresi alle urne per Europee e nuovo sindaco

Sono nuovamente aperti dalle sette di questa mattina i seggi per la seconda giornata di voto relativa alle Europee e per le Amministrative (a Bari e in altri 8 Comuni della provincia). Si potrà votare fino alle 23 di oggi.

Dopo la chiusura dei seggi, avranno inizio le operazioni di spoglio delle schede per le Europee. Lo scrutinio per le Comunali avrà invece inizio alle 14 di lunedì: bisognerà dunque attendere la giornata di domani per sapere chi sarà il nuovo sindaco di Bari o se si andrà al ballottaggio (in tal caso, si tornerà alle urne il 22 e 23 giugno). Intanto nella giornata di ieri, in cui si è votato a partire dalle 15, l'affluenza media nel Barese si è attestata al 15,70 % per le Europee. Il dato relativo ai centri al voto per le Comunali è stato invece pari al 23,27% (QUI TUTTI I DATI SULL'AFFLUENZA). L'astensionismo è uno dei timori che accompagnano questa tornata elettorale, anche per la concomitanza con il primo weekend dalle temperature prettamente estive. Per votare, è necessario presentarsi ai seggi muniti di documento d'identità valido e tessera elettorale. Per i cittadini che abbiano bisogno di richiedere o rinnovare quest'ultimo documento, sono state predisposte in questi giorni aperture straordinarie degli uffici comunali (qui sedi e orari).

Le Comunali a Bari

A Bari, come noto, i candidati sindaco in corsa sono cinque. Michele Laforgia corre con il sostegno di sei liste (M5S, Sinistra, Partito Comunista, Socialisti, + Europa e una civica). Sette le liste per Vito Leccese, candidato del Partito Democratico, insieme a Europa Verde e una compagine di altre cinque civiche. Per il centrodestra, il candidato è Fabio Romito, sostenuto da dieci liste (tra cui Fdi, Fi, Noi Moderati, Udc-Prima l'Italia, Liberali-Nuovo Psi e civiche). In corsa anche Sabino Mangano, con la lista Oltre, e Nicola Sciacovelli (con le liste Sciacovelli sindaco e Noi per Bari - Italexit).

COME SI VOTA PER IL COMUNE E I MUNICIPI, COME FUNZIONA IL VOTO DISGIUNTO

COMUNALI BARI 2024: TUTTE LE LISTE E I CANDIDATI AL CONSIGLIO

IL VOTO PER I MUNICIPI: I CANDIDATI E LE LISTE

Le Amministrative in provincia

Per quanto riguarda la provincia, si vota per le Comunali in otto centri, di cui quattro sotto i 15mila abitanti (Binetto, Bitritto, Cellamare e Turi) e poi Gioia del Colle, Putignano, Rutigliano, Santeramo in Colle

TUTTI I CANDIDATI E LE LISTE: BINETTO - BITRITTO - CELLAMARE - TURI - GIOIA - PUTIGNANO - RUTIGLIANO - SANTERAMO

Le elezioni Europee

Per quanto riguarda le Europee, la Puglia appartiene alla circoscrizione Sud (insieme ad Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Basilicata), in cui vengono eletti 18 eurodeputati dei 76 totali.

TUTTI CANDIDATI E LE LISTE IN CORSA PER LE EUROPEE

EUROPEE 2024: COME SI VOTA