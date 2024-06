Elezioni 2024, seggi aperti dalle 15: Bari alle urne per Europee e Comunali

Urne aperte dalle 15 di questo pomeriggio per le elezioni 2024. Dopo i comizi finali e gli ultimi appelli, è scattato il silenzio elettorale. La 'parola', ora, passa ai cittadini, che a Bari sono chiamati ai seggi, oltre che per le Europee, anche per le Comunali, per la scelta del nuovo sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale. Si vota per le Amministrative anche in otto centri della provincia: Binetto, Bitritto, Cellamare, Gioia del Colle, Putignano, Rutigliano, Santeramo in Colle e Turi.

A Bari, come noto, la corsa a sindaco vede in campo cinque candidati: Michele Laforgia, Vito Leccese, Fabio Romito, Sabino Mangano e Nicola Sciacovelli. I baresi sono anche chiamati alle elezioni per i cinque Municipi cittadini.

COME SI VOTA PER IL COMUNE E I MUNICIPI, COME FUNZIONA IL VOTO DISGIUNTO

I seggi saranno aperti dalle 15 di oggi fino alle 23. Si vota anche domani, domenica 9 giugno, dalle 7 alle 23. Per votare, è necessario presentarsi ai seggi muniti di documento d'identità valido e tessera elettorale. Per i cittadini che abbiano bisogno di richiedere o rinnovare quest'ultimo documento, sono state predisposte in questi giorni aperture straordinarie degli uffici comunali (qui sedi e orari).

EUROPEE 2024: COME SI VOTA

VOTO ASSISTITO: CHI PUO' FARNE RICHIESTA E COME

TRASPORTO SOCIALE PER IL VOTO: COME RICHIEDERLO

Lo spoglio delle schede per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia inizieranno domenica 9 giugno, appena concluse le operazioni di riscontro dei votanti per ciascuna consultazione elettorale, mentre lo scrutinio per le elezioni comunali avrà inizio lunedì 10 giugno alle ore 14. L'eventuale turno di ballottaggio per le elezioni Comunali si terrà sabato 22 e domenica 23 giugno.

Prima ancora dei risultati, la vera incognita è però rappresentata dall'affluenza alle urne, sulla quale potrebbe incidere anche il tempo, vista la coincidenza con un fine settimana dalle temperature tipicamente estive. Bari, in particolare, è tra le città in cui, per la giornata di domenica, è prevista un'ondata di calore con 'allerta arancione'.