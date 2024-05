Elezioni 2024, trasporto sociale per il voto: le informazioni per accedere al servizio gratuito

In occasione delle elezioni europee ed amministrative di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, il Comune di Bari garantisce il servizio gratuito di accompagnamento ai seggi per consentire ai cittadini con disabilità di esprimere il proprio voto.

Hanno diritto al servizio i cittadini con invalidità totale e diritto all’indennità di accompagnamento, oppure con invalidità al 100% e difficoltà motoria debitamente documentata, oppure con cecità assoluta o parziale (residuo visivo non superiore a 1/20 o ipovedenza grave come previsto dagli articoli 2, 3, 4, della legge n.138 del 3 aprile 2001).

I requisiti dovranno essere autocertificati sul modello disponibile in allegato a questo link, che dovrà essere consegnato allo sportello di Segretariato Sociale in largo Chiurlia, 27 (dal lunedì a venerdì, dalle 9 alle 12), oppure trasmesso via e-mail ai seguenti indirizzi: a.miccione@comune.bari.it - m.giannotta@comune.bari.it entro le 14 di martedì 4 giugno 2024.

Il servizio è disponibile solo su prenotazione. Pertanto, chi intende avvalersene, dovrà prenotare la corsa entro le 13 di giovedì 6 giugno 2024, per consentire al fornitore un’organizzazione ottimale del servizio stesso.

Il numero telefonico da contattare per la prenotazione è TAXI BARI 366 3038415