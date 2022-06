Sei sindaci già eletti e cinque ballottaggi: il bilancio e i numeri del primo turno di Amministrative 2022 nel Barese

Sei sindaci già eletti e cinque ballottaggi: è il bilancio della prima tornata di elezioni amministrative in provincia di Bari. In palio vi erano le poltrone dei primi cittadini in comuni anche di un certo peso demografico ed economico nell'ambito dell'area metropolitana. Contese già chiuse a Bitonto, Gravina e Terlizzi, nonchè nei comuni sotto i 15mila abitanti come Cassano, Sammichele e Alberobello, per i quali era previsto, secondo la legge, un solo turno elettorale. Sfide bis, invece, A Molfetta, Polignano, Castellana Grotte, Santeramo e Giovinazzo. Vediamo, però, nel dettaglio, i risultati comune per comune.

BITONTO - A vincere è Francesco Paolo Ricci, a capo di uno schieramento con 8 liste di centrosinistra. Per lui il 51,69% dei voti contro il 48,31% di Domenico Damascelli, sostenuto da centrodestra e altre liste riconducibili ad altri schieramenti per un totale di 11 simboli.

MOLFETTA - Nel centro costiero a nord di Bari sarà ballottaggio: ad affrontarsi saranno il sindaco uscente, Tommaso Minervini (appoggiato da 11 liste), e Lillino Drago (6 lite tra centrosinistra, M5S e civiche). Rispettivamente hanno ottenuto il 47,86% e il 23,65%. Più indietro, invece, Pietro Mastropasqua (6 liste tra centrodestra e civiche) con il 20,38% e Giovanni Infante (due liste tra Rifondazione Comunista e civica) con l'8,11%.

GRAVINA - Il nuovo primo cittadino del comune murgiano sarà Fedele Lagreca: il medico oculista, supportato da 10 liste civiche, ha conseguito il 53,19% dei consensi, sufficiente per evitare il ballottaggio. Decisamente più indietro gli altri avversari: 21,16% per Giacinato Lagreca (centrosinistra e civiche), 19,01% per Mario Conca (civica) e 6,64% per Saverio Verna (sinistra).

TERLIZZI - Nella città dei fiori trionfa il centrosinistra con Michelangelo De Chirico: per l'esponente appoggiato da 7 liste (tra cui Pd e M5S), il sostegno di ben il 73,87% dei votanti. Disastro per il centrodestra (che governava in precedenza la città): per Nino Allegretti, sostenuto da Fi, Fdi e una civica, il 16,25%. Terzo, con il 9,88% dei voti, il civico Pietro Ruggiero.

POLIGNANO - Sarà un incerto ballottaggio tra Maria La Ghezza (M5S e altre 4 civiche) e Vito Carrieri (sinistra e civica), rispettivamente premiati con il 35,04% e 23,10%. Terzo, di un soffio, Vincenzo Capobianco (4 civiche di area centrosinistra), il quale ha ottenuto il 22,59% dei voti. Quarta Valeria Pedote (tre liste tra centrodestra e civiche) con il 15,55% e quinto Michele Lestingi (civica) con 3,71%.

CASTELLANA GROTTE - La sfida bis vedrà protagonisti Domi Ciliberti (9 liste tra civiche, centristi e socialisti), suffragato con il 47,13% dei voti, e Vito Luigi Rubino (lista civica), che con il 17,65% ha superato Domenico Quaranta (due civiche) il quale ha ottenuto il 16,41% delle preferenze. Più indietro Cinzia Valerio (4 civiche) e Marica Pace (centrodestra), rispettivamente con 9,59% e 9,22% dei consensi.

SANTERAMO - Testa a testa tra Vincenzo Casone (cinque liste tra centrosinistra e civiche) e Michela Nocco (nove liste tra centrodestra e civiche), i quali hanno conquistato rispettivamente il 33,07% e il 32,90%. Terzo Michele D'Ambrosio (4 liste tra sinistra e civica) con il 15,45%, davanti a Maria Anna Labarile (M5S e civica) con il 13,48% e Maurizio Scaramuzzi (tre civiche) con il 4,75%

GIOVINAZZO - Il ballottaggio sarà questione tra Michele Sollecito (7 liste tra centrodestra, centristi e civiche) e Daniele De Gennaro (sinistra e civiche), i quali hanno ricevuto rispettivamente il 41,05% e il 37,27% dei voti. Terza Maria Rosaria Pugliese (Pd e altre 4 civiche) con il 21,68% dei consensi.

CASSANO MURGE - Nel piccolo comune murgiano vince Davide Del Re, il quale ha avuto il 67,30% dei voti staccando Raffaella Casamassima (32,70%).

SAMMICHELE - Partita senza storia con la rielezione di Lorenzo Netti (78,81%). Staccata Patrizia Sicoli (21,19%).

ALBEROBELLO - La città dei Trulli sarà governata da Francesco De Carlo (47,19%) che ha preceduto Gianvito Ricci (33,73%) e Margherita Matarrese (19,08%)