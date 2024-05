Elezioni 2024, la sfida delle Europee e le Amministrative a Bari e in provincia: le liste, i candidati, le informazioni per il voto

Cittadini al voto per le Europee e per le Amministrative. L'8 e 9 giugno urne aperte per eleggere i rappresentanti al Parlamento Europeo, ma anche, nei Comuni interessati, per l'elezione del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale. Tra questi c'è anche la città di Bari, mentre in provincia si vota anche per le Amministrative a Binetto, Bitritto, Cellamare, Gioia del Colle, Putignano, Rutigliano, Santeramo in Colle e Turi.

Le Europee 2024

Con l'Election Day dell'8 e 9 giugno, i cittadini sono chiamati a eleggere i 76 membri del Parlamento europeo. L'Italia è suddivisa in cinque circoscrizioni elettorali europee, di dimensione sovra-regionale, a ciascuna delle quali è assegnato un numero di seggi in base alla popolazione residente. Gli elettori scelgono tra i candidati presenti nelle liste della propria circoscrizione di residenza. La Puglia appartiene alla circoscrizione Sud (insieme ad Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Basilicata), in cui vengono eletti 18 eurodeputati dei 76 totali - QUI TUTTI CANDIDATI E LE LISTE IN CORSA PER LE EUROPEE

La sfida delle Comunali a Bari

Nella città di Bari si voterà anche per le Amministrative. In campo per il dopo-Decaro ci sono cinque candidati, e 26 sono state le liste complessivamente presentate. Michele Laforgia corre con il sostegno di sei liste (M5S, Sinistra, Partito Comunista, Socialisti, + Europa e una civica). Sette le liste per Vito Leccese, candidato del Partito Democratico, insieme a Europa Verde e una compagine di altre cinque civiche. Per il centrodestra, il candidato è Fabio Romito, sostenuto da dieci liste (tra cui Fdi, Fi, Noi Moderati, Udc-Prima l'Italia, Liberali-Nuovo Psi e civiche). In corsa anche Sabino Mangano, con la lista Oltre, e Nicola Sciacovelli (con le liste Sciacovelli sindaco e Noi per Bari - Italexit). QUI LE LISTE PER CIASCUN CANDIDATO SINDACO E I NOMI DEGLI ASPIRANTI CONSIGLIERI. Oltre che per il nuovo sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale, i baresi sono anche chiamati ad eleggere presidenti e consiglieri dei 5 Municipi cittadini: I CANDIDATI PRESIDENTI E GLI ASPIRANTI CONSIGLIERI: TUTTI I NOMI

Le Amministrative in provincia: otto Comuni al voto

Per quanto riguarda la provincia, si vota per le Comunali in otto centri, di cui quattro sotto i 15mila abitanti (Binetto, Bitritto, Cellamare e Turi) e poi Gioia del Colle, Putignano, Rutigliano, Santeramo in Colle. A Binetto, la sfida è tra il sindaco uscente Vito Bozzi, e Dario Schilardi. (QUI LE LISTE E I CANDIDATI CONSIGLIERI). A Bitritto, ci riprova il primo cittadino uscente, Pino Giulitto, in campo contro Ernesto Aresta (LE LISTE E I CANDIDATI CONSIGLIERI). Si ricandida il sindaco uscente Gianluca Vurchio a Cellamare, Michele De Santis lo sfidante (LE LISTE E I CANDIDATI CONSIGLIERI). A Turi in campo la sindaca uscente, Tina Resta, che dovrà confrontarsi alle urne con Giuseppe De Tomaso (QUI LE LISTE E I CANDIDATI CONSIGLIERI). Corsa a tre per la carica di sindaco per Gioia del Colle, dove accanto al primo cittadino uscente, Giovanni Mastrangelo, sono in corsa Daniela De Mattia e Giuseppe Procino. (QUI TUTTE LE LISTE E I CANDIDATI A GIOIA). Tre i candidati anche a Putignano: la sindaca uscente Luciana Laera, Gianluca Rospi per il centrodestra e Michele Vinella (QUI TUTTE LELISTE E I CANDIDATI A PUTIGNANO). Confronto a tre anche per Rutigliano: in campo, oltre al sindaco uscente Giuseppe Valenzano, ci sono Antonella Nacherlilla e Roberto Romagno. (TUTTE LE LISTE E I CANDIDATI A RUTIGLIANO). Sono quattro infine i candidati a Santeramo: ci riprova l'ex sindaco Vincenzo Casone; in campo anche Maria Antonietta Panzarea, Teresa Paradiso e Nunzio Zeverino (LE LISTE E I CANDIDATI A SANTERAMO).