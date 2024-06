Elezioni, chiusi i seggi: al via lo spoglio per le Europee, domani lo scrutinio per le Comunali: primi exit poll

Si sono chiusi alle 23 di questa sera i seggi per le Elezioni Europee e Comunali. In provincia di Bari, sono andati al voto per le Amministrative nove centri, tra cui lo stesso capoluogo. Subito dopo la chiusura delle urne, prende il via lo spoglio delle schede per le Europee: si attendono intanto i primi exit poll sui risultati e i dati sull'affluenza definitiva. Per conoscere invece i risultati relativi all'elezione dei nuovi sindaci, bisognerà attendere domani: per le Comunali, infatti, lo scrutinio prenderà il via alle 14 di lunedì.

Ore 23.20 - Primi exit poll per le Comunali: Leccese in testa, ma non basta per la vittoria al primo turno - I DATI

L'affluenza a Bari e provincia

L'ultimo dato relativo all'affluenza in provincia di Bari (aggiornato alle ore 19), indicava una percentuale di votanti pari al 36,49 % per le Europee, e al 49,92 % per le Comunali. Per quanto riguarda nello specifico la città di Bari, il nuovo dato dell'affluenza è pari al 47,84 % per le Amministrative, lievemente più alto, ovvero del 49,33 %, per le Europee. Qui i dati Comune per Comune (fonte Ministero dell'Interno - Eligendo).

EUROPEE: TUTTI I RISULTATI IN DIRETTA