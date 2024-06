Campagna elettorale al rush finale, a Bari arrivano i big della politica: oggi Conte e Salvini, domani Schlein

Si apre la settimana che porterà al voto e per il rush finale della campagna elettorale a Bari arrivano i big della politica nazionale.

Oggi è il giorno di Salvini e Conte. Il ministro delle Infrastrutture, vicepremier e leader della Lega terrà il suo comizio per le Europee e a sostegno del candidato sindaco Fabio Romito in piazza Diaz: appuntamento a partire dalle ore 18.30. A Bari per Romito arriva questa mattina anche il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, che parteciperà a un incontro nella sede del comitato elettorale del centrodestra, in corso Vittorio Emanuele.

Giornata barese anche per il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Alle ore 18 Conte sarà in piazza Europa, al quartiere San Paolo, per un comizio con il candidato sindaco Michele Laforgia e i candidati al Municipio III. In serata, invece, alle 20.30, Conte sarà all'AncheCinema per la tappa de 'L’Italia che conta', tour elettorale in vista delle Europee.

Sarà invece a Bari domani, 4 giugno, Elly Schlein. La segretaria nazionale del Pd arriverà nel capoluogo per sostenere il candidato sindaco Vito Leccese e i candidati alle Europee. L'appuntamento è in via Sparano (angolo via Calefati) alle ore 18. Ad affiancare Schlein e Leccese ci saranno Antonio Decaro e gli altri candidati alle elezioni europee del Pd, Lucia Annunziata, Shady Alizadeh, Gianmario Spada e Georgia Tramacere. Sul palco ci sarà anche il candidato PSE alla Presidenza della Commissione Europea Nicolas Schmit. Introdurrà il segretario regionale del PD Domenico De Santis.