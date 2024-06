Elezioni Europee e Comunali 2024: i dati dell'affluenza definitiva a Bari e provincia

L'affluenza alle urne in provincia di Bari per questa tornata elettorale 2024, si attesta al 47 % per le Europee. e poco sotto il 61 % per le Comunali. Sono questi i dati definitivi relativi alle percentuali di votanti, diffusi dal Ministero dell'Interno tramite la piattaforma Eligendo, dopo la chiusura dei seggi alle ore 23. Un dato in entrambi i casi in calo rispetto alla precedente tornata elettorale, quando la percentuale fu del 51,52 % per le Europee e del 65,59% per le Comunali.

