Elezioni 2024, i dati dell'affluenza alle ore 19 a Bari e provincia

Si attesta al 36,49 % per le Europee, e al 49,92 % per le Comunali, la percentuale di votanti che, alle ore 19, si sono recati alle urne in provincia di Bari per questa seconda tornata elettorale.

Per quanto riguarda nello specifico la città di Bari, il nuovo dato dell'affluenza è pari al 47,84 % per le Amministrative, lievemente più alto, ovvero del 49,33 %, per le Europee. Di seguito i dati Comune per Comune (fonte Ministero dell'Interno - Eligendo).

I DATI PRECEDENTI: L'AFFLUENZA IERI - L'AFFLUENZA ALLE ORE 12

