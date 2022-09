Tre decenni in Consiglio comunale a Bari e ora la 'promozione' a senatore: il decano Filippo Melchiorre approda a Roma

Un'elezione al Senato quasi a coronamento di una lunga carriera, quasi trentennale, a Palazzo di Città: Filippo Melchiorre, esponente di Fratelli d'Italia e decano del Consiglio comunale di Bari, rappresenterà il capoluogo pugliese e numerosi comuni dell'area metropolitana barese a Palazzo Madama dopo aver vinto il collegio Puglia 3 con il 38,58%, davanti a Cinquestelle e Centrosinistra.

Ha attraversato i cambiamenti della Destra in città, venendo riconfermato ogni volta in Consiglio comunale. Ora, la nuova avventura in Parlamento dopo una campagna elettorale anche per riscattare l'insuccesso di cinque anni fa: "Una nuova sfida importante e decisiva per tutti noi. Siamo rimasti sempre dalla stessa parte, coerenti con la nostra storia e le nostre idee" aveva scritto Melchiorre sui social solo qualche settimana fa. Tra pochi giorni, invece, lascerà corso Vittorio Emanuele con destinazione Roma.