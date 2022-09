Forza Italia soddisfatta dell'esito elettorale in Puglia: "Qui uno dei migliori risultati"

Forza Italia festeggia il risultato elettorale conseguito in Puglia. "Con l'11,5%, pari a circa 200mila voti, Forza Italia in Puglia porta a casa uno dei migliori risultati in Italia e facciamo i nostri più sentiti auguri di buon lavoro ai candidati di FI eletti nei collegi uninominali: Mauro D'Attis, Rita Dalla Chiesa, Giandiego Gatta e Francesco Paolo Sisto e a tutta la squadra azzurra che i cittadini hanno voluto a Roma".

Lo dichiarano, come riporta la Dire, il coordinatore regionale di Forza Italia Mauro D'Attis e il suo vice, Dario Damiani, che ringraziano "la squadra e il nostro presidente Berlusconi che ha trainato il partito da vero leader e che finalmente tornerà a sedere tra i banchi del Senato". "Attendiamo adesso l'assegnazione dei seggi plurinominali e il quadro definitivo per rafforzare la delegazione di FI alla Camera e al Senato, ma è sicuramente una bella giornata per Forza Italia e per tutto il centrodestra", concludono.

