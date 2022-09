Dalla Camera al Senato, il nuovo ruolo di Francesco Paolo Sisto: vinta la sfida del collegio Andria-Murgia

Dalla Camera dei Deputati al Senato della Repubblica: è il nuovo ruolo politico di Francesco Paolo Sisto, neo eletto a Palazzo Madama per il centrodestra, dopo essersi aggiudicato la partita del collegio uninominale di Andria-Murgia-Martina Franca alle elezioni politiche con il 43,51% dei voti

Lo storico esponente di Forza Italia, sottosegretario uscente alla Giustizia, non ha avuto rivali superando gli avversari dei Cinquestelle e del Centrosinistra. Una lunga carriera nel mondo della giustizia e in Parlamento (è stato deputato dal 2008), per un nuovo capitolo che lo vede lasciare Montecitorio (dove ha anche ricoperto il ruolo di presidente della Commissione Affari Costituzionali) per un'avventura nel più prestigioso e politicamente decisivo Senato.

Tra i punti principali del suo programma, ovviamente c'è un focus sulla Giustizia: "Un processo è giusto - spiega in uno dei suoi post social - se è anche rapido ed efficiente. Il Cittadino ha diritto di conoscere subito l'esito della sua richiesta, positivo o negativo che sia".