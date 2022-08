Fratelli d'Italia presenta le liste e punta al primo posto in Puglia per trainare il centrodestra: "Obiettivo possibile"

Un obiettivo "ampiamente raggiungibile" come quello del primo partito in Puglia alle prossime Elezioni Politiche del 25 settembre, per trainare il centrodestra al successo finale: Fratelli d'Italia ha presentato, a Bari, le liste e i programmi in vista della consultazione elettorale che si svolgerà tra un mese, puntando al massimo obiettivo attraverso una mix di parlamentari uscenti, storici esponenti locali e leader nazionali.

Giorgia Meloni, infatti, sarà capolista alla Camera nel collegio plurinominale Puglia 2 (Bari-Molfetta), davanti al deputato uscente Marcello Gemmato, a Laura De Marzo e al direttore generale di Fal, Matteo Colamussi. Nelle liste baresi (Puglia 3) troviamo, oltre a Gemmato capolista, anche Lucrezia Mantovani, Luigi Maiorano e Federica Di Benedetto. Fdi, al Senato, corre anche per l'uninominale di Bari, con il consigliere comunale Filippo Melchiorre, mentre nel proporzionale regionale vi saranno Giovambattista Fazzolari, Isabella Rauti, Ignazio Zullo e Stella Mele.

Candidato, in Salento, l'europarlamentare ed ex ministro Raffaele Fitto, che stamane a Bari ha spiegato i programmi di Fdi con un occhio ad Europa e ai fondi del Pnrr: "Abbiamo messo in campo alcune iniziative e proposte - ha spiegato ai giornalisti -, Nei giorni scorsi il commissario europeo Gentiloni ha aperto alle modifiche del Pnrr. Meloni sositene da mesi che c'è bisogno di adattare questo strumento alle conseguenze della guerra in corso in Ucraina. Dal costo dell'energia a quello delle materie prime, sono due argomenti importanti. Serve una risposta forte a livello europeo per il prezzo del gas. L'Italia è portatore di proposte e soluzioni dal punto di vista economico che abbiano una realizzabilità concreta".

Sul fronte più pugliese, Fdi punta decisamente ad essere il primo partito della regione: "I sondaggi - ha affermato il deputato Gemmato - ci dicono che sfioriamo il 30%. Qui abbiamo sempre ottenuto risultati oltre la media nazionale, come confermato alle ultime Europee e alle ultime Regionali. Ritengo che questa campagna elettorale psosa far partire un grido di riscossa del'Italia che vuole un governo eletto dal popolo e una donna presidente del Consiglio. Investiamo sulla nostra terra e sul rilancio del Sud per un Meridione non più piagnone ma orgoglioso del proprio passato.