Meloni a Bari tra stilettate ad Emiliano e fattore 'Stalingrado': "La Puglia può avere molto di più"

Una Puglia e, soprattutto, un Sud che possono diventare "hub dell'energia" per l'Europa, ma anche le stilettate a Michele Emiliano che nei giorni scorsi aveva sottolineato il valore della partita pugliese, paragonata a una "Stalingrado", ovvero baluardo decisivo contro le destre: Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, ha parlato dal palco di via Sparano, per il comizio barese della campagna elettorale in vista del voto politico del 25 settembre.

"La Puglia - ha spiegato Meloni - penso possa avere molto di più. Questa campagna elettorale è stata vergognosa", così come "le parole del presidente Emiliano". La leader Fdi, parlando poco prima con i giornalisti, ha spiegato che alcuni giorni fa era stata chiamata proprio dal governatore: l'argomento della conversazione sarebbe stato lo 'sputare sangue' affermato da Emiliano con riferimento ai partiti del centrodestra che "non passeranno" in Puglia nel confronto con il centrosinistra. "Gli ho risposto che non avevamo niente da dirci" ha detto Meloni che ha spiegato come il presidente pugliese avrebbe poi difeso le sue frasi durante la chiamata. In ogni caso, per Meloni, la Puglia sarà "la Stalingrado indipendentemente da come andranno le elezioni".

Salutata da numerosi sostenitori, bandiere e diversi striscioni (uno dei quali con la scritta "speriamo che sia femmina" con chiaro riferimento a lei come possibile prossimo presidente del Consiglio) la leader di Fdi ha parlato dei programmi, a cominciare all'energia: "Il Sud, tra sole, mare e vento, può diventare lo snodo di approvigionamento dell'Europa". Quindi, il sostegno alla natalità e alla famiglia per fermare la "glaciazione demografica" italiana. Sull'immigrazione, la posizione di Fdi è, invece, quella di "trattare con il Nordafrica per fermare le navi dei barconi" facendo una selezione all'origine per poi gestirla con i flussi e gli altri Paesi Europei.

Poi, l'attacco a quello che definisce assistenzialismo: "Nessuno viene lasciato indietro, non da noi che abbiamo fatto le più grandi battaglie sociali negli ultimi anni. Con il Reddito di Cittadinanza c'è qualcuno che prende 780 euro e resta a casa, ma anche tanti anziani e invalidi che prendono poche centinaia di euro di pensione".

Una Puglia, per Meloni, che è regione dalle molte potenzialità, spesso sprecate: "Tante risorse europee vengono rimandate indietro per una classe politica che è stata incapace di gestirle". In ultimo, l'invito a "non dare la partita" elettorale "già vinta" e il saluto ironico ad Emiliano con la diretta social, a sottolineare, ancora una volta, il fattore 'Stalingrado' del tacco d'Italia.