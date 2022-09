Conte a Bari vecchia tra simpatizzanti e turisti: "Le proposte del M5S per l'Italia. Con Emiliano? Rapporto trasparente"

Prima un pezzo di focaccia, poi il saluto ai simpatizzanti e militanti pentastellati che lo hanno accolto in piazza del Ferrarese, in mezzo alle comitive di turisti che passeggiavano nel borgo antico: il leader del M5S, Giuseppe Conte, ha fatto tappa a Bari per la due giorni pugliese (ieri era a Brindisi, nella Bat e a Foggia) in vista del voto politico del prossimo 25 settembre. Un tour, nella sua regione natale, per mobilitare ancor di più i sostenitori Cinquestelle per il rush finale.

Salario minimo a nove euro l'ora, riscatto gratuito della laurea, sostegno ai caregiver e alle donne, ma anche lotta ai cambiamenti climatici e sostegno, per fermare i rialzi delle bollette, all'idea di acquisti comuni del gas da parte dell'Unione Europea facendo così fronte all'emergenza dovuta all'aumento dei prezzi per la guerra in Ucraina: sono alcune delle proposte elencate dall'ex presidente del Consiglio, giunto in un territorio dove il Movimento governa con il Pd e le altre civiche la Regione Puglia.

Ed è proprio sul rapporto con il centrosinistra, anche in vista delle Elezioni, Conte ha risposto alle domande della stampa: "Con il presidente Michele Emiliano - ha detto - ci sentiamo spesso. Il nostro è un rapporto trasparente ed è rimasto dispiaciuto dalla decisione dei vertici Pd" di non fare l'alleanza alle Politiche con Il M5S. "Noi - ha rimarcato - abbiamo assunto un impegno con i cittadini della regione, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini pugliesi" agendo "con lealtà e limpidezza".

L'ex premier ha parlato anche del recente dossier dell'intelligence Usa su presunti finanziamenti dalla Russia ai partiti europei: "Io posso parlare per il M5S - ha specificato Conte - che fa della trasparenza la sua virtù. Non abbiamo nulla a che vedere con questa storia. Niente illazioni o insinuazioni. Dobbiamo stare attenti perchè abbiamo una responsabilità istituzionale. Non vorrei che su voci di presunte interferenze si arrivi a un inquinamento della campagna elettorale.

Conte è poi intervenuto sulla norma inserita alla Camera nel Decreto Aiuti, poi respinta, per eliminare il tetto di 240mila euro lordi annui di stipendio per i manager statali e dei vertici delle Forze dell'Ordine: "Sono scioccato e indignato. In un momento come questo si è cercato di aumentare gli stipendi degli alti dirigenti dello Stato, una proposta sottoscritta da forze politiche come Italia Viva, Forza Italia e anche il Pd. Di fronte a questo tipo di proposte preferiamo essere soli contro tutti". Infine, il leader M5S ha risposto a un cittadino che, qualificatosi come risparmiatore della Banca Popolare di Bari, gli chiedeva, dopo aver consegnato un dossier, di agire a tutela di chi ha perso i propri risparmi a seguito della crisi che ha colpito l'istituto negli anni scorsi: "Con il mio governo - ha detto - abbiamo spazzato via i vertici della banca. Mi sono anche meravigliato che nessuno sia intervenuto prima. Abbiamo creato un'altra governance proprio per riazzerare la situazione".

Al termine del comizio, Conte ha effettuato una passeggiata 'a sorpresa' per le vie della città vecchia, incontrando le donne che realizzano e vendono le tipiche orecchiette baresi, raccogliendo le preoccupazioni per i rincari delle bollette e messaggi di sostegno al Movimento.