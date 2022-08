I nomi del M5S per i collegi baresi alle Elezioni: i 'big' uscenti (dal Senato) puntano alla Camera

Il Movimento Cinque Stelle ha presentato le liste con cui correrà, anche in Puglia, nei collegi plurinominali di Camera e Senato alle Elezioni Politiche del prossimo 25 settembre. Una sfida complicata per un partito che alle scorse elezioni fece manbassa di collegi e parlamentari, in particolare al Sud, e che ora, per la riduzione di deputati e senatori decisa per legge e il netto calo dei sondaggi (i pentastellati sono dati al 12% seppur in recente leggera risalita), potrebbe ottenere pochi posti a Roma, con qualche chance in più a Montecitorio rispetto a Palazzo Madama.

Gli elenchi, come da tradizione, sono stati scelti attraverso il meccanismo del voto degli eletti, con l'eccezione, per una quindicina di posti prioritari a livello nazionale, la cui approvazione è avvenuta in precedenza con un'altra consultazione online.

Le liste pugliesi, al netto di parlamentari non ricandidabili per il limite del doppio mandato, vedono alcuni uscenti in corsa, con alcuni 'cambi' di ramo rispetto al passato, anche per via del nuovo meccanismo elettorale: I due collegi baresi della Camera, infatti, vedranno protagonisti due senatori uscenti come Gianmauro Dell'Olio e Patty L'Abbate, rispettivamente in corsa per Puglia 2 (Bari città e altri numerosi della provincia) e Puglia 3 (Murgia barese e provincia di Taranto). Nel dettaglio, per il primo, la lista vede anche, nell'ordine, la deputata uscente Francesca Anna Ruggiero, Dario La Forgia e l'altra parlamentare in carica Angela Bruna Piarulli.

Per quanto riguarda Puglia 3, dopo L'Abbate, vi sono l'attuale senatore Iunio Valerio Romano, l'uscente Angela Masi e Giorgio Lacasella. Per il senato, infine, nel collegio regionale, capolista sarà il contiano ed ex sottosegretario Mario Turco, seguito dalla senatrice uscente Gisella Naturale, dal consigliere regionale Antonio Trevisi e da Maria Lorusso. Nelle prossime ore sono attesi anche i nomi dei candidati per i collegi uninominali.