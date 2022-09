"Giovinazzo confusa con Molfetta", l'attacco del M5S dopo un post sulla pagina della candidata Rita Dalla Chiesa

"Come per magia Molfetta diventa Giovinazzo, poi la foto scompare sperando che nessuno la veda. Succede anche questo in campagna elettorale. Rita Dalla Chiesa per una volta ha scritto una cosa che condividiamo: Giovinazzo è una città di mare, di arte e cultura. Peccato che nel post in cui ci presentava la città la foto fosse quella di Molfetta". Lo afferma, in un post social, il M5S di Molfetta sottolineando un errore comparso sul profilo Fb utilizzato da Rita Dalla Chiesa, candidata alla Camera nel collegio uninominale Puglia 4 (Molfetta - Bitonto) e plurinominale Puglia 2 (Bari) tra le fila di Forza Italia. Lo riporta l'agenzia Dire.

Nel post pubblicato sul social di Rita Dalla Chiesa, si raccontano le tappe della sua campagna elettorale. Per i CInquestelle l'errore "succede quando i candidati vengono calati dall'alto e devono fare corso accelerati sui territori che dicono di voler rappresentare in Parlamento. Noi però siamo buoni - concludono con ironia - Rita quando vuoi sapere qualcosa su Molfetta, Giovinazzo e paesi limitrofi siamo a disposizione. A differenza tua qui siamo nati e cresciuti".

Critiche arrivano anche dal centrosinistra e in particolare da uno dei rivali di Dalla Chiesa nel collegio uninominale, Michele Abbaticchio (Pd): "L' errore - dice - del centrodestra in questo post, in cui si confonde Giovinazzo con Molfetta, è solo lo specchio di una realtà che ci stanno nascondendo tutte le forze politiche nel nostro collegio. Mentre noi ci siamo impegnati per proporre nei collegi uninominali donne e uomini del territorio, qui l'arroganza di chi crede di aver già vinto o di non avere interesse alcuno verso di noi, propone candidati che vivono fuori Regione o provincia o lavorano altrove" conclude Abbaticchio.