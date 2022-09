Manifesti del Movimento 5 Stelle strappati a Bari, la denuncia: "Gesto vile"

"A Bari sono stati strappati i manifesti del M5S. Un gesto vile, che dimostra che qualcuno evidentemente ha paura di noi e cerca di oscurarci. Di sicuro non ci facciamo scoraggiare: continueremo a girare la città e ad attaccare i nostri manifesti negli spazi a noi assegnati": la denuncia arriva da Alberto Claudio De Giglio, candidato del M5S alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale Bari 05. "Da tre sere - spiega De Giglio in una nota - stiamo facendo attacchinaggio con gli attivisti in quasi tutta la città. Ieri sera siamo andati a vedere delle plance dove erano stati affissi i manifesti e li abbiamo trovati strappati".

Ma "non è tutt - prosegue De Giglio - mentre noi rispettiamo le regole affiggendo i manifesti sulle plance con il numero che ci è stato assegnate dal Comune ovvero il 10 e 11 per la Camera dei Deputati e per il Senato, Fratelli d’Italia, cui è stato assegnato il numero 2 per il Senato e il 6 per la Camera dei Deputati, non rispetta le assegnazioni. In alcuni casi addirittura i loro manifesti sono stati attaccati sopra il mio o comunque negli spazi assegnati al Movimento. O non sanno leggere un documento ufficiale e mi chiedo cosa accadrá quando dovranno leggere il testo di un decreto in Parlamento o, peggio, sanno leggere ma se ne fregano delle regole e della democrazia già in campagna elettorale. Figuriamoci di cosa saranno capaci dopo quando saranno nelle Istituzioni. C'è da avere paura. Invito chiunque veda qualcuno strappare i manifesti elettorali del M5S o di qualunque altra forza politica a inviarmi il video e provvederò personalmente a denunciare tutto alle forze dell’ordine. Voglio auspicare che il responsabile regionale di Fdi Gemmato o il candidato di destra Bellomo prendano le distanze da simili comportamenti. La legalità parte dal rispetto reciproco, non è solo una bella parola con cui riempirsi la bocca in campagna elettorale."