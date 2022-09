Letta a Bari punta sulla Puglia per la riscossa del Pd: "Qui molti collegi contendibili. Rimonta possibile"

"Il Pd punta moltissimo sulla Puglia perchè è una regione con tanti collegi contendibili. Mi aspetto moltissimo da qui. Il lavoro fantastico e politicamente efficace delle amministrazioni guidate qui dal centrosinistra ci aiuterà molto". è il messaggio che il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, ha espresso a Bari al termine di un incontro con i candidati e gli amministratori locali nel corso di una giornata interamente dedicata alla Puglia nel tour elettorale in vista delle Politiche del prossimo 25 settembre. Letta, infatti, è giunto nel capoluogo regionale dopo una mattinata a Taranto e prima di proseguire per altri incontri a Ruvo di Puglia e Foggia.

Il segretario Dem, a due settimane dal voto, sottolinea l'importanza di un territorio dove da anni il centrosinistra governa quasi tutte le grandi città e l'amministrazione regionale per ribaltare una difficile partita nazionale che vedrebbe il centrodestra nettamente avanti e con una proiezione verso una netta maggioranza nel futuro Parlamento. Una gara che non sarebbe però chiusa, almeno qui, anche per il ruolo indiretto di un'altra forza politica che qui governa proprio con il centrosinistra, ovvero il M5S: "Quello che guadagnano i Cinquestelle - ha detto Letta -, almeno dai sondaggi che ho visto io, viene tolto alla Destra e questo ci aiuta per i collegi uninominali. Vincerli qui significherebbe tornare ad essere competitivi anche a livello nazionale".

Letta, per questa ragione, ha sottolineato l'importanza di puntare su politiche adeguate per lo sviluppo del Sud per convincere gli elettori meridionali: "L'impegno verso il Mezzogiorno è uno dei punti principali della nostra campagna elettorale. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è una svolta, considerando che al suo interno vi sono molte risorse su infrastrutture, lavoro e scuola. Da qui - ha affermato - lanciamo una sfida alla Lega di Salvini perchè non renderemo possibile uno scippo al Mezzogiorno" attraverso "il rinegoziare" del Pnrr. Non solo fondi, ma anche il salario minimo, una nuova e più giovane Pubblica Amministrazione anche con il turnover dei vecchi dipendenti e l'immissione in ruolo di molti giovani, fino al Reddito di Cittadinanza "da riformare nella parte dell'inserimento nel mondo del lavoro" ritenuta non pienamente efficace"

Per l'ex premier la Puglia è l'esempio "migliore del Mezzogiorno che sta volando in termini di innovazione e attrazione. Il lavoro di Emiliano e Decaro è straordinario. Siamo convinti che la rimonta sia possibile rimarca Letta -. L'esperienza di Michele Emiliano di due anni fa quella di una regione dove partimmo con un netto svantaggio per poi vincere".

L'assist al governatore va a segno e quest'ultimo lancia un 'avviso ai naviganti': "Siamo una squadra molto forte - ha dichiarato il presidente pugliese - . Qui da noi l'ondata di centrodestra è stata fermata da una linea gotica al contrario, composta proprio dalla Puglia e dalla Campania. Qui abbiamo ricominciato a vincere nelle grandi città e dobbiamo anche dire che dopo le Politiche, la partita per Bari comincia domani e quella per la Regione dopodomani". Emiliano 'avvisa' gli elettori esortandoli a non sbagliare e a "non votare come quando si va al supermercato e cambiare la marca dei cornflakes" o "della marmellata per vedere se è più buona. Bisogna sapere in che mani affidare famiglie e imprese. Se si vuole dare una mano all'Italia bisogna votare il Pd e non votare il centrodestra. non è vero he la partita sia chiusa e possiamo ribaltare la situazione in numerosi collegi".

Un passaggio colto anche dal sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro. "Ci troviamo a competere - dice - per essere il primo partito del Paese. Il Pd è complicato, si discute e si litiga al suo interno ma è l'unica comunità democratica di questo Paese dove ognuno può dire la propria. Prendiamo l'impegno di provare a vincere queste elezioni".