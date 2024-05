Il Pd presenta i candidati pugliesi alle Europee: "Rinnovamento, esperienza ed entusiasmo"

Il Partito Democratico ha presentato, questa mattina nella sede regionale Dem di Bari, i candidati pugliesi alle Elezioni Europee in programma l'8 e il 9 giugno prossimi. Tra loro, oltre ad Antonio Decaro, due volte sindaco di Bari e presidente nazionale Anci, in corsa la vicesindaca di Aradeo (Lecce), Georgia Tramacere, operatrice culturale, Shady Alizadeh, avvocata esperta di welfare aziendale di genere nata a Barletta, e Giammario Spada, impiegato amministrativo tarantino segretario provinciale Gs.

Il sindaco Decaro ha messo al centro della sua candidatura "il modello di buon governo - spiega in una nota il Pd Puglia - e l’esperienza amministratori locali che in questi anni hanno dimostrato concretamente di saper dare valore alle risorse europee trasformandole in progetti e opere concrete per migliorare la vita dei cittadini. Questo vale ancora di più al sud dove scontiamo la politica di una governo che sta portando avanti l’autonomia differenziata che rischia di mettere la parola fine a qualsiasi nostro sviluppo futuro".

Shady Alizadeh punterà sulla "sua esperienza - aggiungono i Dem - nel campo della integrazione, un tema che l’Europa deve impegnarsi ad affrontare e risolvere. Per Shady l’Italia, vista la sua posizione geografica, con i suoi rappresentanti a Bruxelles, ha le carte in regola per dettare regole più chiare che mettano al centro la tutela della vita umana, perché una gestione corretta del problema può trasformarsi in una grande opportunità di ricchezza a livello umanitario e economico".

Georgia Tramacere ha parlato di "Europa di Pace, unita e basata sui diritti" cercando di dare voce ai "piccoli borghi e alle piccole comunità del Sud" e schierandosi dalla parte "di chi pretende che questi diventino centrali, come la cultura e l’istruzione che sono temi fondamentali non solo per l’Italia ma per tutta l’Europa al pari della sanità. Per un’Europa più forte, più inclusiva, più grande.”

Su Gianmario Spada hanno fatto sintesi i giovani democratici pugliesi per portare la voce dei giovani militanti al parlamento europeo", consci che lì si prendono le decisioni che riguarderanno le future generazioni in ambito ambientale, finanziario e politico" spiega il Pd.

Il segretario regionale Dem Puglia, Domenico De Santis, ha manifestato "grande soddisfazione per lo spessore di queste candidature che esprimono rinnovamento, esperienza , entusiasmo e competenza in una competizione di grande importanza quali sono le elezioni europee in questo periodo storico".