Il Pd propone 4 pugliesi candidati alle Europee: "Rinnovamento, esperienza e freschezza"

Saranno quattro i candidati pugliesi del Partito Democratico, provenienti da quattro diverse province, nella Circoscrizione Sud per le prossime Elezioni europee dell'8 e 9 giugno prossimi. Oltre al sindaco di Bari, Antonio Decaro, vi sono la vicesindaca di Aradeo dal 2017 Georgia Tramacere, operatrice culturale, classe 1987, Shady Alizadeh, avvocata esperta di welfare aziendale di genere nata a Barletta nel 1989, nonché Giammario Spada, impiegato amministrativo tarantino classe 1996 e segretario provinciale GD.

“Si tratta candidature nel segno del rinnovamento - afferma il segretario regionale dem Domenico De Santis - che raccoglie esperienza e freschezza. Con questi candidati siamo certi di rappresentare le diverse peculiarità che contraddistinguono la nostra Puglia. Se da un lato abbiamo Antonio Decaro, che ha già ampiamente dimostrato di essere uno dei migliori Sindaci d’Italia, dall’altro abbiamo candidato giovani che rappresentano forti e radicate esperienze nel welfare, nella progettazione culturale, nella lotta per i diritti umani e di genere. In bocca al lupo ai nostri candidati, siamo già al lavoro per rappresentare la Puglia e il Sud in Europa con i valori della pace, dell’equità, dell’inclusione sociale e della crescita economica che sia sostenibile e rispettosa dell’ambiente”.