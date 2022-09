Il centrosinistra al rush finale della campagna elettorale: c'è anche Vendola. Ultimo giorno: 6 comizi in Puglia

Ultimi giorni di campagna elettorale in vista delle Elezioni Politiche del prossimo 25 settembre e il centrosinistra si prepara al rush finale in Puglia e nel Barese, con la 'discesa in campo', seppur limitata a queste battute finali, di un leader della Sinistra come Nichi Vendola.

L'ex governatore sarà assieme al sindaco di Bari, Antonio Decaro, nel mercoledì 'on the road' a sostegno del candidato all'uninominale Michele Abbaticchio. Tre gli appuntamenti previsti, a Rutigliano, Monopoli e Polignano a Mare.

"In questa campagna elettorale abbiamo ricostruito un filo con quel civismo sano, ricco di ideali e speranza per una Puglia a misura d’uomo. Ho sentito tanto entusiasmo tra la base dei partiti della nostra coalizione, scoprendo una realtà giovanile florida, che vuole farsi strada e diventare la futura classe dirigente - commenta Abbaticchio -. Insieme a Nichi Vendola ricorderemo quel che la sua amministrazione ha reso possibile in Puglia. Una Puglia che la destra avrebbe voluto cementificare, considerando le terre agricole come uno scomodo fardello improduttivo. Con lui, invece, sono state la risorsa da cui partire per rilanciare un turismo presente 12 mesi all'anno, per costruire e promuovere nuove leve economiche per prodotti di qualità e per vivere in un ambiente più sano, per noi e per i nostri figli”.

Annunciata anche, per la serata finale della campagna elettorale (venerdì 23) l'iniziativa del Pd con sei comizi in altrettante piazze della regione. una per ogni provincia, con i candidati, gli amministratori e sostenitori. Previsti gli interventi in piazza della Repubblica a Cerignola, piazzetta del Duomo a Barletta, piazza Cesare Battisti a Corato, nei Giardini Virgilio di Taranto, nella Villa Comunale di Mesagne, e in piazza Sant’Oronzo a Lecce. Gli eventi vedranno, assieme a tutti i candidati, la partecipazione di Raffaele Piemontese e Teresa Cicolella a Cerignola e a Barletta, di Antonio Decaro, Marco Lacarra e Luisa Torsi a Corato, di Ubaldo Pagano e Francesca Viggiano a Taranto, di Claudio Stefanazzi ed Elisa Mariano a Brindisi, di Claudio Stefanazzi, Alessandro Delli Noci, Stefano Minerva, Loredana Capone e Carlo Salvemini a Lecce. Il governatore Michele Emiliano e l'ex ministro Francesco Boccia parteciperanno invece alla manifestazione nazionale del Partito Democratico a Roma in piazza del Popolo.