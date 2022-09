Elezioni Politiche 2022, si vota per il nuovo Parlamento: seggi aperti a Bari e in provincia

Sono aperti, dalle 7 di questa mattina, i seggi per le Elezioni Politiche del 25 settembre. Una consultazione inedita per l'autunno e anticipata di qualche mese prima del termine della Legislatura, originariamente previsto per febbraio 2023, che porterà alla formazione di un nuovo Parlamento.

Con gli effetti della riforma costituzionale approvata nel 2020, debutteranno le nuove composizioni numeriche del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, ridotti rispettivamente a 200 e 400 membri (rispetto ai 315 e 630 del passato). I risultati determineranno il panorama politico dal quale, poi, il Presidente della Repubblica, al termine delle consultazioni con i gruppi parlamentari, determinerà la composizione del nuovo governo. Si potrà votare fino alle 23: lo spoglio delle schede è previsto immediatamente dopo la chiusura dei seggi.

Coalizione di Centrodestra: Forza Italia, Fratelli D'Italia, Lega, Noi Moderati

Coalizione di Centrosinistra: Partito Democratico, Alleanza Verdi-Sinistra, +Europa, Impegno Civico

Movimento Cinquestelle

Italia sul serio (Azione - Italia Viva)

Unione Popolare

Italexit

Italia Sovrana e Popolare

Alternativa per l'Italia

Vita