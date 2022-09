Elezioni politiche 2022, i risultati: chi sono gli eletti nei collegi di Bari e provincia per Camera e Senato

Il centrodestra, con la sua netta vittoria anche in Puglia, conquista anche a Bari e provincia tutti i collegi dell'uninominale per Camera e Senato. Vediamo chi sono gli eletti.

Nel collegio uninominale Puglia 2 del Senato (Bat e barese), eletto Francesco Paolo Sisto, già sottosegretario alla Giustizia, schierato da Forza Italia (qui i risultati completi nel collegio). Sempre per il Senato, nel collegio uninominale Puglia 3 (qui i risultati completi), che comprende la città di Bari, passa Filippo Melchiorre, già consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Bari.

Per quanto riguarda invece la Camera, nel collegio uninominale Puglia 4 (Molfetta) a essere eletta è Rita Dalla Chiesa, schierata in quota Forza Italia contro l'ex sindaco di Bitonto Michele Abbaticchio per il centrosinistra e il candidato del Movimento 5 Stelle Nicola Grasso (qui i risultati completi del collegio). Nel collegio Puglia 5 (che include Bari città), a vincere è Davide Bellomo, già consigliere regionale della Lega. Niente da fare per la scienziata Luisa Torsi, schierata dal centrosinistra, né per Alberto De Giglio del Movimento 5 Stelle (qui tutti i risultati).

* Articolo in aggiornamento