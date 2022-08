Dal M5S al 'Terzo Polo' fino a Unione Popolare ed Italexit: ufficializzate le liste pugliesi per le Politiche

Dal M5S al 'Terzo Polo' di Azione e Italia Viva, passando dalla sinistra di Unione Popolare fino all'Italexit: le altre formazioni politiche, fuori da centrosinistra e centrodestra, si preparano (chi con più chance, chi con meno) a dare battaglia anche in Puglia per le Elezioni Politiche del prossimo 25 settembre, presentando le liste con cui correre al Senato e alla Camera.

A recitare il ruolo di terzo incomodo sarà il M5S che, dopo aver ufficializzato i nomi del proporzionale scelti attraverso le Parlamentarie, scioglie le riserve sui collegi uninominali anche del Barese. In particolare, nel Puglia 04 (Molfetta-Bitonto-Monopoli), c'è il professore universitario Nicola Grasso. Per il Puglia 5 (Bari città e hinterland), correrà Alberto De Giglio, professionista della Comunicazione. Nel Puglia 6 (Altamura e parte del Tarantino), infine, in campo la docente scolastica Beatrice Ottaviani. Al Senato, invece, nel Puglia 2 (Andria-Altamura-Martina Franca) c'è Michele Coratella, mentre nel Puglia 3 (Bari e gran parte della sua provincia) c'è la ex candidata sindaca di Polignano Maria La Ghezza.

Azione ed Italia Viva, in corsa unitaria rappresentando un polo alternativo ai principali schieramenti, mettono in campo alcuni big nelle sfide pugliesi. Al Senato, nel collegio unico proporzionale, sarà capolista l'ex ministra Teresa Bellanova, davanti a Nunzio Angiola, Nunzia Cinone e Lorenzo Frattarolo. All'uninominale Senato Puglia 2 vi sarà Stefania D'Addato mentre nel Puglia 3 in gara vi è Nunzia Cinone. Per quanto riguarda la Camera dei Deputati, si punta su l'attuale ministra Mara Carfagna, capolista in tutti i collegi proporzionali che fanno registrare altri nomi di peso come quello dell'attuale direttore generale di Arpal Puglia Massimo Cassano, al secondo posto nel Puglia 2 (Bari e gran parte della provincia), davanti a Patrizia Dell'Acqua e Pasquale Del Vecchio. Per il proporzionale Puglia 3, invece, dietro Carfagna troviamo Massimiliano Stellato, Anna Maria Gentile e Nicola Lagreca.

L'Unione Popolare con a capo l'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris raccoglie le anime della Sinistra composta da Rifondazione Comunista, Potere al popolo, DemA e Manifesta e propone, per la Camera dei Deputati, al proporzionale di Bari-Molfetta, l'attività Tonia Guerra come capolista, davanti a Eliseo Tambone, Ivana Palieri e Felisiano Bruni. Per quanto riguarda il proporzionale Altamura-Taranto, capolista sarà l'ex sottosegretaria Laura Marchetti, seguita da Giancarlo Di Stadio, Alessandra D'Avolio e Matteo Spadaro. Nel collegio uninominale di Bari ci sarà ancora Marchetti, mentre a Molfetta-Bitonto-Monopoli troviamo Sabino De Razza. Nel collegio murgiano, invece, il dirigente scolastco Tito Anzolin. Capolista al Senato, invece, è il sindacalista Angelo Leo, davanti a Elena Pallara, Michele Ladisa e Patrizia Carlucci, quest'yltima candidata anche nell'uninominale di Bari. Franco Bartolomei, invece, correrà per l'uninominale Bat-Murgia-Martina Franca.

Il movimento antisistema Italexit, fondato dall'ex parlamentare M5S Gianlugi Paragone, vede al plurinominale Senato, nell'ordine, le candidature di Raffaele Cesario, Camilla Campanella, Massimo Garruto e Michela Distratis. All'uninominale di Bari in corsa la stessa Campanella, mentre per Andria-Murgia vi sarà Pasquale Simone. Alla Camera, invece per il plurinominale di Bari-Molfetta, vi saranno Maria De Gennaro, Giuseppe Masciale, Angela Rossano e Domenico Alessandro Mascialino. Al plurinominale Altamura-Taranto troviamo Mariantonella Rizzo, Cosimo Breccia, Margherita Sammarco e Fabio Colucci. Per l'uninominale di Bari, invece, vi sarà Vincenzo Madetti, A Molfetta ed Altamura, invece, troviamo, rispettivamente, Angela Rossano e Sabrina Lanzillotti.