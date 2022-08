Ultime ore per le liste elettorali, i nomi del centrodestra: Salvini capolista al Senato, per Fi nel Barese c'è Dalla Chiesa

C'è anche la giornalista e conduttrice tv Rita Dalla Chiesa tra i nomi in lizza per un posto in Parlamento nelle liste pugliesi di Forza Italia. E' quanto emerge dagli elenchi ufficializzati dal partito in vista delle prossime Elezioni Politiche del prossimo 25 settembre. Si tratta, infatti, di ore frenetiche perchè entro le 20 di oggi bisognerà presentare ufficialmente le liste.

La suddivisione dei collegi nel centrodestra, in particolare tra Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia vede questi ultimi piazzare un nome per competere nella sfida uninominale di Molfetta e di altri numerosi centri del Barese, tra cui Bitonto e Monopoli. La scelta è ricaduta proprio su Dalla Chiesa che sarà anche capolista di Fi nel proporzionale nel Puglia 2 di Bari-Molfetta e tanti altri centri dell'area metropolitana barese (Murgia esclusa), davanti a Michele Boccardi, Maria Tiziana Rutigliani e Domenico Damascelli. Nel proporzionale Puglia 3 (Altamura, Murgia e provincia di Taranto), capolista forzista sarà Vito De Palma, davanti a Michela Nocco, Massimiliano Di Cuia e Lucrezia Vinci.

Al Senato Forza Italia propone nell'uninominale del Puglia 2 (Andria, Murgia e Sudbarese più Martina Franca) per il centrodestra l'attuale sottosegretario alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto. Nell'unico collegio senatoriale plurinominale pugliese, invece, capolista Licia Ronzulli, davanti a Dario Damiani, Laura De Mola e Mario Antonio Ciarambino.

Attesa, invece, sul fronte delle altre due forze principali di centrodestra, ovvero Fratelli d'Italia e Lega: entro la giornata si conosceranno i nomi in corsa. Per il partito guidato da Giorgia Meloni, oltre alla corsa nel proporzionale, vi sarà con ogni probabilità quella all'uninominale del Senato per Bari-Molfetta e altri centri dell'area metropolitana. La Lega, invece, avrà, per l'uninominale, il 'match' di Bari per la Camera (con Davide Bellomo) e probabilmente il Puglia 6 (Altamura, Murgia Barese e parte del Tarantino).