Il Pd verso il voto, Boccia: "La Destra ha tradito il Sud. Difenderemo e miglioreremo il Reddito di Cittadinanza"

"Il Partito Democratico è il partito del lavoro e il Manifesto per il Sud incarna perfettamente la nostra idea di sviluppo: lavoro, lavoro, lavoro, è quello che ci chiedono con forza i giovani del Sud": è quanto afferma Francesco Boccia, responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale PD e capolista al Senato in Puglia, intervenuto in diretta al Giornale Radio Rai.

Boccia ha aggiunto che è al Sud "che si giocherà la partita più importante perché il centrodestra ha continuato a tradire il Mezzogiorno e i cittadini del Sud stanno reagendo. Noi difendiamo il Rdc e lo miglioreremo, trasformandolo in lavoro di cittadinanza attraverso il salario minimo, perché il lavoro è dignità. Il Pd ha voluto e ottenuto il Pnrr per ridurre le diseguaglianze e non permetteremo alla destra di modificarlo perché vorrebbe dire togliere al Sud risorse e investimenti importanti, che spesso i sindaci hanno già avviato" ha concluso.