Pd e liste pugliesi, l'attacco al 'fuoco amico' e ai civici: "Corse contro di noi? Si assumano responsabilità"

"Ci sta il disappunto di chi non é candidato ma non é utile né produttivo gettare benzina nella propria casa. Chi è stato eletto con il Pd deve stare dalla parte del Pd": il giorno dopo la chiusura della presentazione delle liste elettorali per le Elezioni Politiche del prossimo 25 settembre, in casa Dem Puglia è tempo di partire sul serio con la campagna cercando di mettere da parte le tante contestazioni delle ultime settimane tra polemiche continue a fronte di pochi posti certi in Parlamento (solo sei, al momento, secondo le previsioni) e tantissimi pretendenti.

Uno scenario al quale, oltre al 'fuoco amico', si registrano prese di posizione pesanti sui civici che si sono schierati contro il Partito Democratico, appoggiando altri partiti, come l'attuale Dg Arpal Massimo Cassano, tra gli ideatori dei 'Popolari' che hanno conquistato diversi seggi in Regione, passato a supportare il 'Terzo Polo' di Renzi e Calenda, ma non è rimasta inosservata anche la candidatura di un assessore regionale in carica come Gianni Stea in corsa con la lista di Clemente Mastella.

Il segretario pugliese del Pd, Marco Lacarra, ha fatto il punto nel corso di una conferenza stampa a Bari, nella quale sono stati presentati alcuni dei candidati in corsa in collegi complicati. Per l'uninominale della Camera, a Bari c'è la scienziata Luisa Torsi, a Molfetta-Bitonto-Monopoli Michele Abbaticchio e ad Altamura Domenico Nisi. Per il Senato, invece, a Bari-Molfetta correrà il deputato uscente Michele Nitti e ad Andria-Altamura Mimmo Lomelo. Più chance per i plurinominali: alla Camera, a Bari-Molfetta, in lizza Marco Lacarra, Anita Maurodinoia, Paolo Lattanzio e Maria Chiara Addabbo, mentre ad Altamura corrono Ubaldo Pagano, Francesca Viggiano, Sebastiano Stano e Barbara Panunzio. Nel collegio plurinominale del Senato, invece, vi saranno Francesco Boccia, Valeria Valente, Antonio Misiani e Loredana Capone.

:"Le nostre liste - ha dichiarato - hanno esponenti istituzionali, della scienza e della cultura. Abbiamo fatto le migliori scelte in un contesto difficile. Il segretario Enrico Letta era dispiaciuto per chi è rimasto fuori ma con questa legge elettorale ignobile, che proveremo a cambiare, è davvero complicato e può essere anche crudele stabilire chi possa stare dentro o fuori".

Lacarra poi parla di chi ha scelto altri schieramenti: "Ci sono esponenti del mondo civico dovranno assumersi la responsabilità di una candidatura fatta contro il Pd e il centrosinistra. Valuteremo le azioni da compiere nei confronti di queste persone che non hanno cultura politica e pensano ala propria sistemazione personale. Nessuno può impedire a qualcuno di fare il politico ma non credo si possa consentire quando si dirigono agenzie regionali. E' inopportuno che il dg dell'Arpal si candidi in qualsiasi partito anche perchè è un'agenzia che sta facendo concorsi e assunzioni. Quando mi è stata proposta la sua candidatura l'ho respinta al mittente".

"Abbiamo una sfida con la Destra - sottolinea Lacarra - e una battaglia importante per il futuro del Paese. Bisogna evitare derive autoritarie con una legge elettorale complessa che potrebbe favorire riforme istituzionali difficili da digerire per un Paese democratico".

Fibrillazioni Dem a parte, nel corso della conferenza stampa è intervenuta anche la professoressa Luisa Torsi, scienziata di fama internazionale candidata a Bari con il Pd, in uno dei pochi collegi uninominali considerati contendibili in Puglia: "Sono cosciente della portata della sfida - ha dichiarato - ma sono abituata a quelle spesso considerate impossibili. Pensiamo che la squadra e le idee che portiamo avanti convinceranno questo territorio a votare chi vuole mettersi in gioco e mettere a disposizione le competenze".