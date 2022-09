Effetto 'flipper', cambia un neo-deputato pugliese: per Forza Italia esce Lanotte, entra De Palma

Il Ministero dell'Interno ha aggiornato la ripartizione dei seggi plurinominali della Camera dopo le ultime verifiche dei risultati elettorali e ci sono modifiche anche in Puglia. Nelle file di Forza Italia, infatti, entra il consigliere regionale tarantino Vito De Palma, al posto di Marcello Lanotte.

De Palma, spiega l'agenzia Dire, era candidato nel collegio Puglia 3 (Taranto-Altamura) e aveva incassato 50mila voti. Sui social aveva ringraziato gli elettori nonostante, in un primo momento non fosse stato eletto. Le successive verifiche, invece, lo hanno fatto rientrare a Montecitorio, a causa del cosiddetto effetto 'flipper', dovuto ai voti di lista e ai candidati che sono entrati nei collegi uninominali e che hanno modificato vari seggi nel proporzionale. Una circostanza, anche a causa della novità della legge elettorale, che ha creato non pochi problemi per la definizione dei nuovi parlamentari. L'ingresso di De Palma in Parlamento comporterà anche un'altra modifica in Consiglio regionale: al neo deputato, infatti, subentrerà Massimiliano Di Cuia.