Il Terzo Polo pronto alla sfida elettorale anche in Puglia: Mara Carfagna a Bari per la presentazione dei candidati

Doppio appuntamento nella giornata di sabato 10 settembre: la ministra per il Sud sarà prima a Corato, poi nel capoluogo. Cinone, segretaria di Azione e candidata al Senato: "Nel nostro programma elettorale grande rilevanza al Mezzogiorno"

Sarà la ministra per il Sud Mara Carfagna a presentare, sabato prossimo, 10 settembre, i candidati del Terzo Polo nel collegio di Bari alle prossime elezioni politiche del 25 settembre. La giornata barese di Carfagna, in Puglia candidata come capolista in tutti i collegi plurinominali della Camera, vedrà un doppio appuntamento.

La ministra sarà prima a Corato, in visita "per conoscere più da vicino un’area economico-industriale di rilievo sullo scenario pugliese e che ospiterà la prima Accademia formativa dell’Agrifood". Quindi, alle ore 18.30 presso il cinema Royal, appuntamento per la presentazione dei candidati baresi.

"La candidatura di Mara Carfagna in Puglia - commenta Titti Cinone, segretaria di Azione e anche lei candidata Senato nella lista di Azione ed Italiaviva - rimarca ancora una volta l’attenzione della nostra proposta politica a sostegno all’imprenditoria del Mezzogiorno. Vogliamo trattenere nel territorio le nostre imprese, renderlo sempre più attrattivo e valorizzare le eccellenze del Sud. Sono convinta che lo sviluppo economico e sociale viaggino su un binario unico". "Il Terzo Polo nel Programma elettorale ha dato grande rilevanza al Mezzogiorno” conclude Cinone “non solo nelle politiche economiche ma anche nel potenziamento anche del Terzo Settore, supporto di ogni collettività. Anche in questo campo l’impegno della Ministra Carfagna è stato già determinante nella Legislatura del Governo Draghi".