Dalla Chiesa 'punta di diamante' di Forza Italia in Puglia, la presentazione delle liste a Bari: "Le mie radici sono qui"

Parlamentari di peso uscenti, un eurodeputato, consiglieri regionali, ma soprattutto la "punta di diamante" Rita Dalla Chiesa, la sorpresa delle liste ufficializzata nel rush finale per il deposito delle candidature: la Puglia di Forza Italia presenta a Bari volti e nomi della corsa elettorale del prossimo 25 settembre che potrebbe premiare il centrodestra al governo.

Tanta curiosità per la giornalista e conduttrice tv che sarà protagonista di una doppia corsa nel Barese per la Camera dei Deputati: non solo capolista nel collegio proporzionale Puglia 2 (Bari-Molfetta, davanti a Michele Boccardi, Maria Tiziana Rutigliani e Domenico Damascelli), ma anche 'front runner' del centrodestra per l'uninominale di Molfetta-Bitonto-Monopoli. Dalla Chiesa, pur non essendo pugliese, spiega il suo legame con il territorio che potrebbe rappresentare in Parlamento: "Non sono stata catapultata qui - afferma interpellata dai giornalisti - e la Puglia la conosco da palmo a palmo anche perchè ci ho lavorato. Qui si sono conosciuti mio padre e mia madre: le origini della mia famiglia nascono da Bari e dalla caserma dei Carabinieri sul lungomare. Le mie radici sono qui e si può essere legati a un territorio in tanti modi. Ci appartengo con molto affetto e con molta voglia di starvi vicini".

Una candidatura, quella di Dalla Chiesa, concretizzatasi dopo una riflessione durata a lungo: "Bisogna ringraziare la tenacia di Licia Ronzulli - aggiunge la conduttrice - , del coordinatore Antonio Tajani e del presidente Berlusconi. Era da qualche anno che questa cosa girava e penso che ora sia il momento giusto. Voglio fare qualcosa per una terra che amo".

Ad introdurre il popolare volto tv, la senatrice Licia Ronzulli che ha illustrato il programma di governo di Forza Italia e la squadra in campo: "Sono liste competitive a 360 gradi con professionalità ed esperienza. Premiano territorio e militanza. Uno degli obiettivi è la riduzione delle tasse e un capitolo importante è proprio dedicato alla Pace Fiscale. Con noi non ci saranno nuove tasse, nè imposte sulla casa o patrimoniali. Altro argomento principale è limitare il caro delle bollette. Se siamo in questa situazione è per colpa dei partiti di no. Noi, ad esempio, siamo per il nucleare di ultima generazione e per i rigassificatori che ci daranno la possibilità di essere molto più autonomi rispetto al gas e ottenere un abbassamento delle bollette che ora stanno soffocando le famiglie di tutta Italia. Puntiamo molto anche sulle famiglie con aumento a quelle più bisognose e gli aiuti per gli asili nido".

A illustrare il percorso delle liste, anche il coordinatore regionale di Fi Mauro D'Attis e il vice Dario Damiani: "Abbiamo composto una squadra - ha detto l'onorevole D'Attis - , schierato i migliori e le migliori, i più forti. E' gente espressione del territorio. Devo ringraziare il presidente Berlusconi, il coordinatore Tajani e la nostra senatrice pugliese Licia Ronzulli che ci hanno dato la possibilità di esprimere la migliore classe dirigente. Candidiamo parlamentari uscenti, un europarlamentare, due consiglieri regionali, tanti amministratori locali tra quelli più suffragati, donne e uomini che esprimono la vera rappresentanza del territorio. Non portiamo figurine ma rappresentanza della Puglia". Nel dettaglio, i candidati nei collegi baresi comprendono anche, nel proporzionale Puglia 3 (Altamura), Vito De Palma, Michela Nocco, Massimiliano Di Cuia e Lucrezia Vinci. Al Senato, per l'uninominale Puglia 2 (Andria-Altamura-Martina Franca) c'è il sottosegretario uscente Francesco Paolo Sisto. Per il proporzionale regionale, invece, capolista Licia Ronzulli seguita dal senatore uscente Dario Damiani, Laura De Mola e Mario Antonio Ciarambino.

"Non era facile - ha affermato Damiani - fare le liste elettorali con le riduzione dei parlamentari. Volevamo rappresentare tutti i territori. Siamo riusciti a mettere insieme una squadra rappresentativa e ci aspettiamo un grande risultato".