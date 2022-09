Gli ultimi fuochi della campagna elettorale a Bari e in provincia: i partiti si danno appuntamento per i comizi finali

Ultime battute, anche a Bari e in provincia, per la campagna verso il voto delle Politiche di domenica 25 settembre. I partiti, dopo la discesa di molti leader avvenuta nei giorni scorsi, si concentrano sugli eventi finali per chiudere un inedito percorso elettorale che ha attraversato settimane estive con lo sfondo del caro bollette e delle conseguenze non solo politiche della guerra in Ucraina.

A Bari città, non senza sorpresa, sono stati organizzati pochi momenti di chiusura. I partiti, salvo qualche eccezione, hanno preferito destinare le loro attenzioni sui comuni della provincia.

In casa del Partito Democratico la tappa barese dell'evento 'Sei piazze per sei province' sarà a Corato: un evento con i candidati Marco Lacarra, Luisa Torsi, Maria Chiara Addabbo, Michele Abbaticchio ed Elisabetta Piccolotti. Tra gli ospiti anche il sindaco di Bari Antonio Decaro e numerosi primi cittadini del Barese.

Il Movimento Cinque Stelle ha invece scelto il suo comitato elettorale di via Argiro a Bari per chiudere la campagna con gli interventi dei candidati Nicola Grasso, Alberto Claudio De Giglio, Maria La Ghezza nonché Gianmauro Dell’Olio, Francesca Anna Ruggiero, Dario La Forgia e Maria Lorusso

Appuntamento al comitato di via Principe Amedeo a Bari anche per Terzo Polo di Renzi e Calenda con gli ultimi appelli del candidato Stefano Franco e degli altri esponenti della lista Iv-Azione tra cui Pasquale Del Vecchio, Nicola Lagreca e Anna Maria Gentile.

Eventi separati anche per il centrodestra: Fratelli d'Italia ha organizzato vari eventi nel Barese, da Terlizzi a Gioia del Colle fino ad Adelfia, con la partecipazione di diversi candidati, tra cui Marcello Gemmato, Giovanni Maiorano e Ignazio Zullo. Per Forza Italia comizio a Turi con gli esponenti Rita Dalla Chiesa e Michele Boccardi, entrambi in corsa per il Parlamento. Per la Lega, invece, incontro del candidato Davide Bellomo con sostenitori e cittadini nel comitato elettorale di via De Rossi a Bari.

Infine, la lista Unione Popolare ha allestito la propria chiusura in piazza Diaz a Bari, con la partecipazioni dei candidati tra momenti di condivisione, parole e musica.