Pd e centrosinistra pronti per la corsa elettorale: le liste in Puglia e nel Barese tra big nazionali e locali

Il Centrosinistra ha presentato le liste per prossime Elezioni Politiche del 25 settembre. Nessuna sorpresa, rispetto ai giorni scorsi, sui nomi legati alla Puglia, in accordo anche con altre formazioni che compongono il mosaico della coalizione.

In particolare, al plurinominale della Camera dei Deputati, nel Barese sarà capolista il segretario regionale uscente Marco Lacarra: nel Puglia 2 (Bari-Molfetta), oltre a lui ci sono Anita Maurodinoia (assessora regionale ai Trasporti della Puglia), Paolo Lattanzio (deputato uscente di Bari e già del M5S) e Maria Chiara Addabbo. Nel collegio plurinominale Puglia 3 (Murgia e Taranto) ci sono anche Francesca Viggiano, Sebastiano Stano e Barbara Panunzio.

Nei collegi uninominali per la Camera correranno, tra gli altri la scienziata Luisa Torsi per il collegio di Bari Città. In lizza anche Domenico Nisi (sindaco di Noci) Nel collegio plurinominale del Senato capolista è il responsabile Enti locali del Pd, Francesco Boccia, seguito da Valeria Valente, Antonio Misiani e Loredana Capone. Nei collegi uninominali del Senato c'è anche l'ex sindaco Michele Abbaticchio (ex sindaco di Bitonto).