Elezioni politiche 2022, presentate a Bari le liste del M5S: "Lontani dal Pd, ma in Puglia rispetteremo gli accordi con Emiliano"

"Il Partito democratico e soprattutto i vertici del Pd, hanno fatto una scelta di sostenere l'agenda Draghi, noi abbiamo fatto la scelta di stare dalla parte giusta che è quella dei cittadini": con queste parole, raccolte dall'agenzia 'Dire', il vicepresidente del M5S e capolista nel collegio plurinominale del Senato in Puglia, Mario Turco, ha presentato, stamattina a Bari, i candidati del Movimento 5 Stelle nei collegi uninominali e plurinominali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre.

"Noi sosteniamo tutte le emergenze che imprese e famiglie stanno vivendo e chiediamo un corposo scostamento di bilancio da gennaio, il tetto al prezzo del gas, una maggiorazione della tassazione sugli extra profitti, il taglio dell'Iva e soprattutto una lotta la speculazione finanziaria - ha dichiarato Turco - siamo l'unica forza politica che nel suo programma ha un piano di lotta alla speculazione finanziaria per sganciare il prezzo dell'energia con i mercati finanziari così come anche sganciare i mercati finanziari dai prezzi dei prodotti alimentari".

"Siamo dalla parte del fronte progressista e continueremo a farlo fino in fondo - ha proseguito il coordinatore regionale del M5S Puglia e capolista nel collegio plurinominale 4 alla Camera dei deputati, Leonardo Donno - i vertici del Partito democratico si sono schierati da tutt'altra parte. Noi faremo delle verifiche sui territori affinché i temi del fronte progressista vadano avanti".

La rottura dell'asse Pd-M5S a livello nazionale, secondo Donno, non deve avere ripercussioni sul governo regionale pugliese che vede ancora in maggioranza i pentastellati. Nei giorni scorsi l'esponente pugliese, Antonella Laricchia, aveva chiesto di rompere i rapporti con la giunta di Michele Emiliano. "Io credo che soprattutto in Regione - ha precisato il coordinatore pugliese del M5S - stiamo portando avanti dei punti sulla base di un accordo che è stato siglato quasi due anni fa quindi, in un momento storico diverso e con i vertici del Partito Democratico che erano diversi all'epoca. Quegli accordi, quegli impegni con i cittadini si stanno portando avanti e finché questo succederà io non vedo problemi né in Regione Puglia né sugli altri territori dove abbiamo fatto accordi su temi specifici e non alleanze a freddo".