Verso le elezioni, domani le Parlamentarie del Movimento 5 Stelle: i candidati in Puglia

Le votazioni si terranno online domani, 16 agosto, dalle 10 alle 22. Per il Movimento 5 Stelle è tempo di 'Parlamentarie', le consultazioni in rete degli iscritti per votare le proposte di autocandidatura per la composizione delle liste di candidati nei collegi plurinominali delle circoscrizioni nazionali e estere alle elezioni del prossimo 25 settembre.

Nella giornata di ieri, il Movimento ha pubblicato online le liste, suddivise per circoscrizione elettorale, di coloro che hanno inviato la propria autocandidatura. Gli iscritti, come si legge sul sito del Movimento 5 Stelle, saranno chiamati a votare "anche la proposta del Presidente di un elenco di nominativi, selezionati anche tra coloro che hanno già proposto la propria autocandidatura, da inserire, con criterio di priorità, nelle liste di candidati in uno o più collegi plurinominali".

Tra gli autocandidati del M5S in Puglia, qualche novità e molti parlamentari uscenti che non hanno fatto i due mandati.

Tra i nomi baresi, c'è quello del senatore uscente Gianmauro Dell'Olio, candidato alla Camera. Autocandidatura alla Camera anche per altri due senatori uscenti, Vincenzo Garruti e la polignanese Patty L'Abbate. Ci riprovano anche le deputate uscenti Angela Masi e Francesca Anna Ruggiero, bitontina. Tra i nomi nuovi, quelli di Fabrizio Baldassarre, docente universitario ed ex sindaco di Santeramo, e il costituzionalista barese, Nicola Grasso.

Gli autocandidati del M5S Puglia alla Camera

Gli autocandidati del M5S Puglia al Senato