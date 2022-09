Fratelli d'Italia attacca Emiliano dopo la sentenza su Punta Perotti: "Malamministrazione del centrosinistra"

Prosegue la polemica politica dopo il caso del risarcimento, deciso pochi giorni fa dalla Corte d'Appello di Bari, in favore di un'azienda per l'abbattimento del complesso edilizio di Punta Perotti, sul litorale sud del capoluogo pugliese nel lontano 2006. La condanna di Comune, Regione e Ministero della Cultura ha provocato reazioni nel centrodestra barese che, storicamente, non ha mai accettato la demolizione dei palazzi all'epoca non ancora ultimati.

Fratelli d'Italia ha convocato una conferenza stampa a Bari per commentare la decisione dei giudici: "Punta Perotti - ha spiegato il capogruppo in Consiglio regionale e candidato alla Camera, Ignazio Zullo - fu costruita su suoli che erano stati dichiarati dal Comune edificabili e in regola con le norme che tutelavano il paesaggio. Possiamo dire che sono in gioco i diritti fondamentali della collettività, il diritto acquisito e di tutela della proprietà privata. Serve una Pubblica Amminstrazione dialogante con i cittadini e non che stia lì a spingere un bottone per il proprio narcisismo , per apparire sui giornali, per sentirsi grande nella propria magnificenza. Punta Perotti va additato come esempio di malamministrazione da parte del centrosinistra".

Per il consigliere comunale barese e candidato al Senato, Filippo Melchiorre, "Emiliano disse che nessun risarcimento sarebbe toccato al Comune di Bari, allo Stato e all'amministrazione regionale. Dopo tanti anni, un'impresa ha dovuto pagare gli avvocati per vedere riconosciuto un proprio diritto. E' il simbolo di quello che avviene in questa città. Se tu sei amico del potere vieni aiutato, sennò hai bisogno di tanti anni per avere il giusto riconoscimento. Vogliamo invertire questa sentenza. Chi è bravo è giusto che vada avanti. Dobbiamo aiutare il mondo dell'economia, altrimenti si crea un costo sociale. Ricordo quando Punta Perotti cadde con gli applausi di Emiliano e dei suoi amici. Avrebbe dovuto metterci la faccia. Si poteva rigenerare questa città".

Infine, per il coordinatore provinciale Fdi, Michele Picaro, con Punta Perotti "è stata raccontata una storia assolutamente falsa. Da qui dobbiamo partire per invitare i cittadini a un cambiamento della nostra società. Questa non può più permettersi amministratori i quali sperperano denaro pubblico per un gesto folle e per poter apparire a livello mondiale per aver pigiato un pulsante che ha abbattuto dei palazzi".