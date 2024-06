Tante rinunce per l'incarico da presidente di seggio: a Bari sostituiti in duecento su 346

A Bari la maggior parte dei presidenti di seggio nominati dalla Corte di Appello per la tornata elettorale che si tiene in questo weekend hanno rinunciato all'incarico. Lo riporta l'Ansa. Su 345 sezioni allestite in città (cui si aggiunge il seggio speciale in via Fornari a Modugno, dove potranno votare per le Europee i fuori sede che si sono registrati), in duecento hanno preferito non accettare l'incarico. Nelle scorse ore, gli Uffici comunali hanno provveduto a completare tutte le sostituzioni.

Tra le cause dietro la rinuncia, ci sarebbero anche i compensi ritenuti bassi, pari a 246,50 euro per i presidenti di seggio, mentre per segretari e scrutatori ammonta a 188 euro. Se a mancare sono invece gli scrutatori, è il presidente di seggio che provvede alla nomina che può fermarsi anche a tre, numero inferiore rispetto a quello standard pari a quattro unità.