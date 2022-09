Elezioni 2022, l'Italia al centrodestra. Fdi sbanca la Puglia ma il primo partito è il M5S. Crollo centrosinistra

L'Italia vira verso centrodestra con Fratelli d'Italia mattatore della coalizione capace di vincere con chiarezza alla Camera e al Senato: è il risultato che emerge dalle Elezioni Politiche del 25 settembre, consegnando agli italiani un possibile governo guidato dalla leader di Fdi, Giorgia Meloni (QUI TUTTI I RISULTATI). Il partito ha letteralmente assorbito gran parte dell'elettorato conservatore, relegando le altre due anime principali della coalizione, ovvero Lega e Forza Italia, a risultati sotto una cifra. Nessuna eccezione in Puglia dove il centrodestra, grazie proprio al grande risultato di Fdi fa manbassa di seggi uninominali, specie nel Barese: "Il risultato è chiaro - ha dichiarato l'esponente di Fdi Raffaele Fitto a caldo dopo il risultato - e il centrodestra ha vinto le elezioni. Sarà un governo serio e responsabile. Fdi ha avuto la serietà di dire le cose come stanno, smettendola con slogan e false promesse". Una festa scoppiata anche al comitato barese di via Argiro dove diversi militanti hanno celebrato il successo cantando anche l'inno nazionale: "In Puglia otteniamo un risultato importante -ha commentato l'onorevole Marcello Gemmato - probabilmente il primo del Meridione. Abbiamo parlato il linguaggio della chiarezza. Forse è stato ascoltato più in altre regioni ma siamo il primo Fdi del Sud con un risultato attorno al 25-26%".

Male, invece, il centrosinistra, affossato da una deludente prestazione del Pd, fermo a livello nazionale al 19% e in Puglia al 16%, risultando quasi più in peso che un traino rispetto alla media italiana. Pochi i parlamentari che andranno a Roma, tenendo anche conto dei flop degli uninominali dove la coalizione è anche giunta terza rispetto a quello che è il primo partito della regione, il M5S. Sono proprio i pentastellati, infatti, la 'sorpresa' delle elezioni con una rimonta che li ha portati a essere competitivi specie al Sud, ottenendo un 15-16% a livello nazionale. Decisamente più indietro il Terzo Polo di Calenda-Renzi che, a fronte di un 7-8% nazionale, ottiene meno del 5% in Puglia.

