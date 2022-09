In questo articolo, non appena disponibili, pubblicheremo tutti i risultati relativi ai collegi di Bari e provincia per Camera e Senato.

SENATO

PLURINOMINALE PUGLIA

UNINOMINALE SENATO PUGLIA 2

UNINOMINALE SENATO PUGLIA 3

CAMERA

PLURINOMINALE CAMERA PUGLIA 2

PLURINOMINALE CAMERA PUGLIA 3

UNINOMINALE CAMERA PUGLIA 4

UNINOMINALE CAMERA PUGLIA 5

UNINOMINALE CAMERA PUGLIA 6