Comunali 2020 in provincia di Bari: ballottaggio a Conversano, Modugno, Corato e Palo

Sono quattro i Comuni della provincia di Bari in cui si andrà al ballottaggio per l'elezione del nuovo sindaco: è questo il risultato dello spoglio per le Comunali 2020, che nel Barese hanno visto alle urne otto centri. I cittadini di Conversano, Modugno, Palo e Corato torneranno dunque alle urne tra 15 giorni (il secondo turno è fissato il 4 e 5 ottobre).

Conversano - Il ballottaggio sarà tra il candidato Giuseppe Lovascio (al 36,92%) e il sindaco uscente Giuseppe Loiacono, che ha raggiunto il 23,33% 'strappando' l'accesso al secondo turno all'altro candidato di centrosinistra, Gianvito Matarrese (che si è fermato al 23,20%). Raccoglie l'8,03% Valerio Conte, candidato del Movimento 5 Stelle; al 5,01 il candidato Michele Lestingi, al 3,51 Matteo Salzo, candidato del centrodestra.

Corato - La sfida del secondo turno vedrà come protagonisti l'ex sindaco e candidato di centrodestra Gino Perrone (al 38,26%), e lo sfidante di centrosinistra Corrado Nicola De Benedittis (35,74%). Fuori dai giochi Vito Bovino (al 23,24%) e il candidato pentastellato Nicolò Alessandro Longo (2,76%).

Modugno - E' ballottaggio tra Nicola Bonasia (41,23%) e il candidato Fabrizio Cramarossa (sostenuto da Pd e civiche, al 40,48%). Staccati Pietro Losole al 9,80 (sostenuto anche dalla civica del sindaco uscente Magrone), Hermes Lopez della Lega al 4,26%, Domenico Rossini (M5s) al 4,23.

Palo - Anna Cutrone, sostenuta da un gruppo di civiche, con il suo 30,30% del primo turno sfiderà il candidato del centrosinistra Tommaso Amendolara (al 44,96%). Niente da fare per Antonio Amendolara, candidato del centrodestra, al 20,03%, Rosario Viola di Puglia Solidale e Verde al 3,58, Alberto Giammaria (Nuovo Psi) al 1,12%.

I sindaci eletti

A Bitetto riconfermata sindaco Fiorenza Pascazio. A Grumo il nuovo primo cittadino è Michele Antonio Minenna, a Locorotondo eletto Antonio Bufano. Si chiude al primo turno anche la sfida elettorale di Capurso (unico dei Comuni baresi sopra i 15mila abitanti a non andare al ballottaggio), con l'elezione di Michele Laricchia.

