Ballottaggi Comunali 2022, cinque città del Barese eleggono il nuovo sindaco: chiusi i seggi, al via lo spoglio | I risultati

Seggi chiusi alle 23, parte lo spoglio che porterà all'elezione del nuovo sindaco in cinque Comuni del Barese. Si chiude dunque la giornata del ballottaggio, con un'affluenza che, stando agli ultimi dati disponibili, si attestata su percentuali più basse di circa l'11% rispetto al primo turno. Baritoday segue le operazioni di scrutinio con aggiornamenti in diretta.

Ore 23.59 - A Santeramo avanti il candidato del centrosinistra, Casone (qui i Risultati ballottaggio Santeramo).

Ore 23.50 - Primissimi dati ufficiali anche da Giovinazzo e Polignano. Nel primo centro (con 6 sezioni scrutinate su 23), avanti il candidato Michele Sollecito, a circa quattro punti di distanza dallo sfidante de Gennaro (qui nel dettaglio i risultati ballottaggio Giovinazzo). A Polignano, con tre sezioni scrutinate su 18, è testa a testa tra Maria La Ghezza (M5s) e Vito Carrieri (centrosinistra). (qui i risultati del ballottaggio Polignano)

Ore 23.44 - Primi dati da Molfetta: a 14 sezioni scrutinate su 60, il sindaco uscente Tommaso Minervini è in vantaggio rispetto allo sfidante Lillino Drago. (Qui i risultati ballottaggio Molfetta).

Ore 23.41 - In attesa dei primi dati ufficiali sui voti, arrivano quelli definitivi sull'affluenza, che si conferma ovunque in calo rispetto al primo turno. QUI I DATI COMUNE PER COMUNE

A Castellana la sfida al ballottaggio è tra Domenico 'Domi' Ciliberti e Vito Luigi Rubino: il primo, sostenuto dalla coalizione 'Castellana rinasce', al primo turno ha totalizzato il 47,13% delle preferenze, mentre Vito Luigi Rubino, candidato della lista 'Differenti per scelta', ha raggiunto il 17,65%. Nel Comune di Giovinazzo i due candidati al secondo turno sono Michele Sollecito, che ha totalizzato al primo turno il 41,05 % delle preferenze, e Daniele de Gennaro, che ha raccolto il 37,27 %. A Polignano si sfidano Maria La Ghezza e Vito Carrieri. Al primo turno, l'esponente sostenuta da M5S e altre 4 liste civiche che ha ricevuto il 35,04% delle preferenze. Carrieri, sostenuto da due liste rispettivamente di sinistra e civica ha ottenuto il 23,1% delle preferenze. A Molfetta sono al ballottaggio l'ex sindaco Tommaso Minervini, sostenuto da una coalizione di 11 liste, che al primo turno ha raccolto il 47,86 %, e il candidato del centrosinistra (sostenuto da una coalizione di sei liste tra cui Pd e M5s), l'ex magistrato Pasquale (detto Lillino) Drago, che ha raccolto il 23,65 %. Infine, la sfida di Santeramo vede da una parte il candidato del centrosinistra, Vincenzo Casone (33,07% al primo turno) e dall'altra la candidata sostenuta da parte del centrodestra, Michela Nocco (32,90%).

