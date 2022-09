Dalla tv alla politica, Rita Dalla chiesa eletta alla Camera in Puglia con Forza Italia

Sarà la giornalista e conduttrice tv Rita Dalla Chiesa a rappresentare, alla Camera dei Deputati, gli elettori del collegio uninominale Puglia 4, che comprende numerosi centri dell'hinterland e dell'area metropolitana di Bari, tra cui Molfetta, Bitonto e Monopoli.

L'esponente di Forza Italia ha ottenuto il 40,52% dei suffragi superando gli altri esponenti di M5S e centrodestra. Settantacinque anni, come noto figlia del generale Carlo Alberto ucciso dalla Mafia a Palermo nel 1982, Dalla Chiesa è alla sua prima esperienza da parlamentare.

Una lunga carriera televisiva, prima in Rai, poi soprattutto a Mediaset con l'iconico programma Forum, che ha fatto di Dalla Chiesa un popolare volto che quotidianamente entrava nelle case degli italiani. Un legame che, come ha spiegato durante la presentazione della sua candidatura al Parlamento, riguarda anche la Puglia: "Qui si sono conosciuti mio padre e mia madre . ha detto - e le origini della mia famiglia nascono da Bari e dalla caserma dei Carabinieri sul lungomare. Le mie radici sono qui e si può essere legati a un territorio in tanti modi".