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Elezioni Ruvo di Puglia

Comunali 2021 Ruvo Di Puglia: risultati e preferenze consiglieri per liste candidato sindaco Luciano Lorusso

Redazione 05 ottobre 2021 12:01

I risultati relativi alle preferenze raccolte dai candidati consiglieri nelle liste a sostegno di Luciano Lorusso.

Lista : UN'ALTRA IDEA PER RUVO

BINETTI DAMIANO 214

PAPARELLA VINCENZO 64

FRANCHINI ELEONORA 57

CURCI VINCENZO 45

DINGEO CINZIA 35

DI VITTORIO GIUSEPPE 31

GARGANO TERESA 23

BONADIES SALVATORE 21

DAMIANI FERDINANDO 20

PAPARELLA ANTONIO 19

TURTURO TERESA 19

CUCUMAZZO MARIO 10

CARLUCCI GIOACCHINO 8

CENTONZE ANTONELLA 8

Lista : FORZA ITALIA

RUTIGLIANI MARIATIZIANA 299

SAULLE ORAZIO 261

PAPARELLA ANTONIO 246

MONTARULI MARIA DOMENICA 147

CATALANO FRANCESCO 127

CAMPANALE FRANCESCO 62

BERNARDI FELICE 56

LAMONARCA VITO 53

PRETE BENIGNO 52

ANGELINI EUFRASIA 41

MAZZONE PASQUALE 35

DE PALO FRANCESCO 27

ZELLA LEONARDO BIAGIO 11

FICCO SIMONA 8

MAGGIALETTI ELISABETTA ANNA 8

RUTA SABRINA 7

Lista : LEGA SALVINI PUGLIA

DI TERLIZZI VITTORIA ALESSIA 190

TUMOLO LEONARDO 137

TAMBORRA DOMENICO 81

DELL'AERE RAFFAELLA ANNA 39

GRAMEGNA ANTONIO 34

CASTAGNA ROCCO 26

GANGALE VINCENZO 26

DI CEGLIE FRANCESCO DOMENICO 21

MAZZONE GIOVANNI 12

LOBASCIO BARBARA 9

MASTROMAURO PASQUALE 8

MONTARULI ISABELLA 8

CILIBERTI LUCIA 6

GATTULLI PASQUALE 5

BARRETTA ROBERTO 0

RAFFAELE DORIANA 0

Lista : LORUSSO SINDACO

CANTATORE VITO 246

DI VITTORIO VITO 166

LOBASCIO ANNALISA 164

PAPARELLA FRANCESCO 111

CILIBERTI ROSA 84

TESTINI BIAGIO 59

DI DOMENICO VINCENZO 52

PELLICANI MICHELINA 29

GATTULLI MARIA CONCETTA 22

ROSELLI MARILISA 17

ABBINANTE COSIMA 13

DE PALO CLAUDIO 13

PASCALE DOMENICO 8

SCARINGELLA MICHELE 5

DI SALVIA GIUSEPPE 3

HAISSOUF SANAA 1

Lista : FRATELLI D'ITALIA

PAPARELLA PIETRO 681

SUMMO SIMONA 310

CASSANO ANTONELLA 157

CAPPELLUTI MARCO 146

MAZZONE MARIANNA 138

DI RENZO ANTONIO 84

DINGEO ANNA 74

PIARULLI PASQUALE 43

DI GIOIA LAURA 33

DI PALO GRAZIA 31

CAPUZZOLO GIUSEPPE 24

DE PALO GIACOMO 22

MAINO MICHELE 22

GRAMEGNA ROBERTO 19

COLABELLA TERESA 12

RICCARDI MICHELE 7

COMUNALI 2021 RUVO DI PUGLIA: TUTTI I RISULTATI

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