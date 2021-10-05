Comunali 2021 Ruvo Di Puglia: risultati e preferenze consiglieri per liste candidato sindaco Luciano Lorusso
I risultati relativi alle preferenze raccolte dai candidati consiglieri nelle liste a sostegno di Luciano Lorusso.
Lista : UN'ALTRA IDEA PER RUVO
BINETTI DAMIANO 214
PAPARELLA VINCENZO 64
FRANCHINI ELEONORA 57
CURCI VINCENZO 45
DINGEO CINZIA 35
DI VITTORIO GIUSEPPE 31
GARGANO TERESA 23
BONADIES SALVATORE 21
DAMIANI FERDINANDO 20
PAPARELLA ANTONIO 19
TURTURO TERESA 19
CUCUMAZZO MARIO 10
CARLUCCI GIOACCHINO 8
CENTONZE ANTONELLA 8
Lista : FORZA ITALIA
RUTIGLIANI MARIATIZIANA 299
SAULLE ORAZIO 261
PAPARELLA ANTONIO 246
MONTARULI MARIA DOMENICA 147
CATALANO FRANCESCO 127
CAMPANALE FRANCESCO 62
BERNARDI FELICE 56
LAMONARCA VITO 53
PRETE BENIGNO 52
ANGELINI EUFRASIA 41
MAZZONE PASQUALE 35
DE PALO FRANCESCO 27
ZELLA LEONARDO BIAGIO 11
FICCO SIMONA 8
MAGGIALETTI ELISABETTA ANNA 8
RUTA SABRINA 7
Lista : LEGA SALVINI PUGLIA
DI TERLIZZI VITTORIA ALESSIA 190
TUMOLO LEONARDO 137
TAMBORRA DOMENICO 81
DELL'AERE RAFFAELLA ANNA 39
GRAMEGNA ANTONIO 34
CASTAGNA ROCCO 26
GANGALE VINCENZO 26
DI CEGLIE FRANCESCO DOMENICO 21
MAZZONE GIOVANNI 12
LOBASCIO BARBARA 9
MASTROMAURO PASQUALE 8
MONTARULI ISABELLA 8
CILIBERTI LUCIA 6
GATTULLI PASQUALE 5
BARRETTA ROBERTO 0
RAFFAELE DORIANA 0
Lista : LORUSSO SINDACO
CANTATORE VITO 246
DI VITTORIO VITO 166
LOBASCIO ANNALISA 164
PAPARELLA FRANCESCO 111
CILIBERTI ROSA 84
TESTINI BIAGIO 59
DI DOMENICO VINCENZO 52
PELLICANI MICHELINA 29
GATTULLI MARIA CONCETTA 22
ROSELLI MARILISA 17
ABBINANTE COSIMA 13
DE PALO CLAUDIO 13
PASCALE DOMENICO 8
SCARINGELLA MICHELE 5
DI SALVIA GIUSEPPE 3
HAISSOUF SANAA 1
Lista : FRATELLI D'ITALIA
PAPARELLA PIETRO 681
SUMMO SIMONA 310
CASSANO ANTONELLA 157
CAPPELLUTI MARCO 146
MAZZONE MARIANNA 138
DI RENZO ANTONIO 84
DINGEO ANNA 74
PIARULLI PASQUALE 43
DI GIOIA LAURA 33
DI PALO GRAZIA 31
CAPUZZOLO GIUSEPPE 24
DE PALO GIACOMO 22
MAINO MICHELE 22
GRAMEGNA ROBERTO 19
COLABELLA TERESA 12
RICCARDI MICHELE 7