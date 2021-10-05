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Elezioni Ruvo di Puglia

Comunali 2021 Ruvo Di Puglia: risultati e preferenze consiglieri per liste candidato sindaco Pasquale Chieco

Redazione 05 ottobre 2021 12:02

I risultati relativi alle preferenze raccolte dai candidati consiglieri nelle liste a sostegno di Pasquale Chieco.

Lista : PARTITO DEMOCRATICO 

SCARDIGNO MICHELE 655

DI BISCEGLIE LUCIA 428

BRUNI ANGELA 351

CAIFASSO EMANUELA 219

PAPARELLA MARIO 212

CURCI DOMENICO SAVIO 198

TURTURRO GIOVANNI 197

SPINELLI PATRIZIO 189

DAKIR FATNA 130

CANTATORE DAVIDE 108

VISICCHIO FRANCESCA 94

RAFFAELE CHIARA MARIA 70

SPARAPANO DELIA 70

ALTAMURA MICHELE 56

FERRIERI VINCENZO 51

OLIVIERI CATALDO 31

Lista : SINISTRA RUVESE

MAZZONE ANTONIO 397

CHIARULLI GIULIANO 282

CALDAROLA LIA 207

SIVO LIDIA TECLA 146

CIANCIPOLI RAFFAELLA TIZIANA 121

ULLOA SEVERINO ROSSELLA 96

CARBONARA STEFANIA 57

MALERBA PAOLO 57

MAZZONE DANIELA 54

TEDONE MONICA 37

GUASTAMACCHIA PASQUALE 32

CANTATORE LUCIANO DOMENICO 31

FLIGA IBTISSAM 28

CASSANO STEFANO 26

IPPEDICO MICHELINA 20

PAGANO MICHELE 16

Lista : CON NINNI CHIECO SINDACO

CALDAROLA GIUSEPPE 167

MONTARULI DOMENICA 165

DI CEGLIE ANTONIO 114

RIBATTI GIOACCHINO 102

LOVINO ROCCO 83

COLASANTO DAVIDE GIUSEPPE 48

DI BITONTO ANTONIO 46

BALDUCCI NICOLA 43

DI VENEZIA EDVIGE 39

IULIANO NICOLETTA ANTONIA ROSARIA 27

TESTINI MARIA ROSARIA 23

CILIBERTI IRENE 20

PETRONE VINCENZA 14

DI TACCHIO ANNA 12

TERLIZZI ALESSIA 11

Lista : POPOLARI CON EMILIANO

MAZZONE GIOVANNI 406

SUMMO ELISABETTA 274

CURCI MARIA 136

ANSELMI ANGELO 91

SAULLE DONATO 82

ROMANO MARIARITA 53

BASILE VINCENZO 49

GAMBINO MARIANTONIA 49

LOVINO FRANCESCO 39

TEDONE GIOVANNI 36

DI PUPPO ELISABETTA 30

CANTATORE ALESSANDRO 13

DI BISCEGLIE LUCIA 11

DI VITTORIO GIUSEPPE 11

CAMPANALE GIOVANNI 7

FERRIERI CHIARA 4

Lista : RIFONDAZIONE RUVESE

DI TERLIZZI PIERDOMENICO 78

MINAFRA ANTONIO 45

STRAGAPEDE MARIAVALERIA 39

COLAPRICE VINCENZO 33

MASTROMATTEO ANNA ELENA 21

ROSELLI MARIA CARMELA 19

DE ASTIS FRANCESCA 18

DI MODUGNO FELICE 17

DE PALO FEDERICA 13

LEONE MARIA VITTORIA 11

LEONE GIOVANNA 9

FARINOLA  ANNAGILDA MARTINA 8

CAPUTI ALESSANDRO 7

DE ASTIS LUCA 6

PAPARELLA DARIO 5

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