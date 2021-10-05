Comunali 2021 Ruvo Di Puglia: risultati e preferenze consiglieri per liste candidato sindaco Pasquale Chieco
I risultati relativi alle preferenze raccolte dai candidati consiglieri nelle liste a sostegno di Pasquale Chieco.
Lista : PARTITO DEMOCRATICO
SCARDIGNO MICHELE 655
DI BISCEGLIE LUCIA 428
BRUNI ANGELA 351
CAIFASSO EMANUELA 219
PAPARELLA MARIO 212
CURCI DOMENICO SAVIO 198
TURTURRO GIOVANNI 197
SPINELLI PATRIZIO 189
DAKIR FATNA 130
CANTATORE DAVIDE 108
VISICCHIO FRANCESCA 94
RAFFAELE CHIARA MARIA 70
SPARAPANO DELIA 70
ALTAMURA MICHELE 56
FERRIERI VINCENZO 51
OLIVIERI CATALDO 31
Lista : SINISTRA RUVESE
MAZZONE ANTONIO 397
CHIARULLI GIULIANO 282
CALDAROLA LIA 207
SIVO LIDIA TECLA 146
CIANCIPOLI RAFFAELLA TIZIANA 121
ULLOA SEVERINO ROSSELLA 96
CARBONARA STEFANIA 57
MALERBA PAOLO 57
MAZZONE DANIELA 54
TEDONE MONICA 37
GUASTAMACCHIA PASQUALE 32
CANTATORE LUCIANO DOMENICO 31
FLIGA IBTISSAM 28
CASSANO STEFANO 26
IPPEDICO MICHELINA 20
PAGANO MICHELE 16
Lista : CON NINNI CHIECO SINDACO
CALDAROLA GIUSEPPE 167
MONTARULI DOMENICA 165
DI CEGLIE ANTONIO 114
RIBATTI GIOACCHINO 102
LOVINO ROCCO 83
COLASANTO DAVIDE GIUSEPPE 48
DI BITONTO ANTONIO 46
BALDUCCI NICOLA 43
DI VENEZIA EDVIGE 39
IULIANO NICOLETTA ANTONIA ROSARIA 27
TESTINI MARIA ROSARIA 23
CILIBERTI IRENE 20
PETRONE VINCENZA 14
DI TACCHIO ANNA 12
TERLIZZI ALESSIA 11
Lista : POPOLARI CON EMILIANO
MAZZONE GIOVANNI 406
SUMMO ELISABETTA 274
CURCI MARIA 136
ANSELMI ANGELO 91
SAULLE DONATO 82
ROMANO MARIARITA 53
BASILE VINCENZO 49
GAMBINO MARIANTONIA 49
LOVINO FRANCESCO 39
TEDONE GIOVANNI 36
DI PUPPO ELISABETTA 30
CANTATORE ALESSANDRO 13
DI BISCEGLIE LUCIA 11
DI VITTORIO GIUSEPPE 11
CAMPANALE GIOVANNI 7
FERRIERI CHIARA 4
Lista : RIFONDAZIONE RUVESE
DI TERLIZZI PIERDOMENICO 78
MINAFRA ANTONIO 45
STRAGAPEDE MARIAVALERIA 39
COLAPRICE VINCENZO 33
MASTROMATTEO ANNA ELENA 21
ROSELLI MARIA CARMELA 19
DE ASTIS FRANCESCA 18
DI MODUGNO FELICE 17
DE PALO FEDERICA 13
LEONE MARIA VITTORIA 11
LEONE GIOVANNA 9
FARINOLA ANNAGILDA MARTINA 8
CAPUTI ALESSANDRO 7
DE ASTIS LUCA 6
PAPARELLA DARIO 5
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